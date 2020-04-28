Более 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области Общество

Более 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области за период с 10 по 30 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления составили 5015 протоколов, 678 из них составлены представителями органов исполнительной власти.

Большинство протоколов – 4527 – оформлено в отношении граждан. 3637 протоколов направлено в суд, рассмотрено 507. В 50 866 случаях проверяющие ограничились профилактическими беседами о том, насколько опасным может быть нарушение режима повышенной готовности для самого нарушителя и для его близких.

В частности, 30 апреля представители органов исполнительной власти провели 425 проверок и 579 профилактических бесед. По итогам составлено 15 протоколов.

Напомним, Глеб Никитин 29 апреля внес изменения в указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона. Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. Требование 14-дневной самоизоляции распространяется и на тех, кто зарегистрирован в регионе, но в таком случае человек может провести это время дома, а не в обсерваторе.

Кроме того, в указе расширен перечень поводов для получения заявок на выход на улицу: помимо выходов в магазин за покупками или в аптеку (не чаще 1 раза в день), визита к родственникам, которым требуется помощь в условиях самоизоляции, выгула собак, выбрасывания бытовых отходов, жители могут 1 раз в день совершать часовые прогулки, в том числе для занятий спортом, но на расстоянии не более 300 метров от дома.

Подтвердить необходимость выхода из дома можно либо с помощью QR-кода, полученного с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области", либо по номеру заявки, полученному по телефону: 8-800-4444-112. Обязательным наличие QR-кода является и для работающих граждан.