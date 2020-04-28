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Общество

Более 30 км ведущих к больницам дорог отремонтируют в Нижегородской области

01 мая 2020 14:08  [341] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Более 30 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям, будет отремонтировано в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работы запланированы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Кстовском районе приведут в нормативное состояние Восточный подъезд к Нижнему Новгороду. Эта дорога ведет на Казанское шоссе и ул. Родионова, на которых расположены Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, Нижегородский областной клинический онкологический диспансер и Областной противотуберкулезный диспансер.

Почти 10 км будет отремонтировано в Уренском районе на дороге, ведущей к Центральной районной больнице. В Ветлужском районе новое асфальтобетонное покрытие уложат на подъезде к государственному психоневрологическому диспансеру. Ремонт будет проведен и в Краснобаковском районе – работы запланированы на дороге к Уразовской центральной районной больнице.

Контролировать качество производимых работ будет испытательная лаборатория Главного управления автомобильных дорог, которая расширила область деятельности. В 2020 году приобретено и готово к сезону дорожных работ новое современное оборудование, позволяющее работать по международным стандартам. Так, например, лаборатория располагает установкой, которая позволяет за час разложить асфальтобетонную смесь на составляющие, выявить несоответствие рецепту, провести корректировку. С этого года будут проводиться дополнительные испытания асфальтобетона: определение его устойчивости к колееобразованию.

Напомним, в этом году планируется отремонтировать 191 участок общей протяженностью 878,4 км, в том числе 24 объекта (26,3 км) в Нижнем Новгороде, семь объектов (8,4 км) - в г. Дзержинске и 160 (843,7 км) - в районах Нижегородской области.

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