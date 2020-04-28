Участок автодороги подтопило в Богородском районе Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Участок автодороги подтопило на въезде в с. Ивановское в Богородском районе 1 мая 2020 года. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Это произошло из-за подъема уровня воды в р. Сетчуг из-за обильных дождей.

Отмечается, что данный участок автодороги входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного подтопления.

Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону возможного подтопления не попали. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности.

Объездных путей нет, сообщение осуществляется по расположенному рядом пешеходному мосту, которые не затопило.