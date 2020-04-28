Участок автодороги подтопило в Богородском районе

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Участок автодороги подтопило на въезде в с. Ивановское в Богородском районе 1 мая 2020 года. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Это произошло из-за подъема уровня воды в р. Сетчуг из-за обильных дождей.
Отмечается, что данный участок автодороги входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного подтопления.
Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону возможного подтопления не попали. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности.
Объездных путей нет, сообщение осуществляется по расположенному рядом пешеходному мосту, которые не затопило.
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