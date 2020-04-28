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Общество

Нижегородцам помогут найти данные о родственниках, не вернувшихся с войны

01 мая 2020 15:03  [458] Общество

Проект "Судьба солдата" начал работу в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На специально созданной онлайн-платформе организован дистанционный сбор заявок на установление фронтовой судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Чтобы оставить заявку, необходимо заполнить онлайн-форму на сайте "Поискового движения России" или через официальные аккаунты в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

При заполнении заявки необходимо максимально полно указать всю известную информацию о человеке, чью судьбу нужно установить: ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы или даже номер полевой почты, если сохранились фронтовые письма. Также нужно указать свои телефон и адрес электронной почты для обратной связи.

Суть инициативы заключается в том, чтобы в максимальной степени использовать возможности электронных архивов, баз данных, справочно-информационных сервисов и совместить их с практическими навыками участников проекта "Волонтеры Победы" и поисковиков в розыскной и мемориальной работе.

Для получения консультации о поиске родственников необходимо обратиться по телефону горячей линии: 8-991-453-42-60.

Рассказать о необычной истории установления судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, можно на своих страницах в социальных сетях с использованием хештега акции #Судьбасолдата и #СудьбасолдатаНижегородскаяобласть. Также поделиться рассказом можно, написав на электронную почту: volonterpobedynn@yandex.ru  или в сообщения группы "Волонтеры Победы. Нижегородская область" в социальной сети ВКонтакте.

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