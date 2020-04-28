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Общество

Роспотребнадзор заявил о возможности второй волны коронавируса в России

01 мая 2020 15:50  [456] Общество

Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

Роспотребнадзор заявил о возможности второй волны заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допустили, что вторая волна распространения инфекции возможна осенью.

"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период", – отметили в ведомстве.

Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа: стопкоронавирус.рф. Ресурс доступно, достоверно и оперативно информирует граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте представлены все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы.

Помимо статистики заболеваемости, на сайте описаны основные симптомы коронавируса нового типа и даны рекомендации о защите от заражения.

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