Роспотребнадзор заявил о возможности второй волны коронавируса в России

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Роспотребнадзор заявил о возможности второй волны заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допустили, что вторая волна распространения инфекции возможна осенью.
"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период", – отметили в ведомстве.
Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа: стопкоронавирус.рф. Ресурс доступно, достоверно и оперативно информирует граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте представлены все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы.
Помимо статистики заболеваемости, на сайте описаны основные симптомы коронавируса нового типа и даны рекомендации о защите от заражения.
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