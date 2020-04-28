Низководный мост затопило в Гагинском районе Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Низководный мост через реку Пьяна затопило в Гагинском районе 1 мая 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Мост находится на автодороге Ломакино – Соболево в 1,5 км от с. Соболево.

Затопление произошло из-за повышения уровня воды в реке. В результате было нарушено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами: с. Соболево и с. Сурочки.

В настоящее время все вопросы жизнеобеспечения населения решены. Оно обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Эвакуация жителей не требуется.

Движение организовано по объездной грунтовой автодороге. Также сообщение осуществляется по расположенному рядом пешеходному мосту, который не затопило.