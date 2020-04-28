Нижегородские ветераны получат персональные видеопоздравления Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Каждый живущий в Нижнем Новгороде ветеран Великой Отечественной войны получит персональное видеопоздравление от нижегородских музыкантов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Такую акцию было решено провести, чтобы не нарушать правила самоизоляции в период пандемии.

Съемка поздравлений прошла 1 мая в Нижегородском кремле. С легендарной бортовой машины ГАЗ-АА - "полуторки" - артисты исполнили песни военных лет.

В записи концерта принял участие солист Нижегородского губернского оркестра Дмитрий Зубарев с песнями "Смуглянка", "Казаки в Берлине", "За того парня", "День Победы" и "Журавли". Профессиональная певица, участница телевизионного проекта на канале "Россия Культура" "Романсиада", лауреат международных и всероссийских конкурсов Майя Балашова исполнила "Поклонимся Великим тем годам" и "Валенки". Солистка Нижегородского губернского оркестра Татьяна Волкова спела песни "Катюша", "Синий платочек", "Тучи в голубом", "Одессит Мишка" и "Давай закурим". С композицией "Путь дорожка фронтовая" выступил гармонист Михаил Никифоров.

Именные поздравления будут записаны на диск и оправлены ветеранам войны, проживающим в Нижнем Новгороде. После снятия режима повышенной готовности нижегородские "Волонтеры Победы" лично смогут навестить ветеранов и показать им видеопоздравления на планшетах и ноутбуках.

Напомним, каждый живущий в Нижегородской области участник Великой Отечественной войны получит не менее десяти поздравлений от нижегородцев. В рамках проведения акции "Фронтовые бригады" нижегородские "Волонтеры Победы" доставят ветеранам "Письма Победы", написанные воспитанниками детских домов и нижегородскими семьями.