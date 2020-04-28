"Я считаю наиболее важными поправки в Конституцию РФ, касающиеся поддержки труда", - Николай Пугин Политика

Среди изменений, которые предлагается внести в Основной закон страны, – статьи, посвященные защите прав трудящихся граждан. В Конституции 1993 года оговаривались право на труд и незыблемость принципа свободы труда, при этом не упоминалось о защите самих трудящихся. Теперь эту гарантию предлагают закрепить в 75 статье Конституции.

Председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия", президент ПАО "ГАЗ", почетный гражданин Нижнего Новгорода и Нижегородской области Николай Пугин считает наиболее важными поправки в Конституцию РФ, касающиеся поддержки труда.

"Поправки определяют, что наша страна должна развиваться как социальное государство, и предполагают закрепление основных гарантий граждан: достойные социальные выплаты и размер оплаты труда, высокое качество жизни. Кроме того, государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации", - сказал он.

Если поправки примут, то работодатель не сможет установить зарплату ниже прожиточного минимума. В обновленной Конституции также будет прописана поддержка принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений: бюджетные, коммерческие, частные предприятия будут обязаны руководствоваться не только собственными бизнес-интересами, но и интересами своих работников.

"Работающий человек не может быть бедным, у него должна быть возможность прокормить себя и свою семью. Его труд заслуживает огромного уважения, и внесение поправок в Конституцию позволит закрепить социальную защиту прав граждан, которые работают на благо России", - подчеркнул Николай Пугин.

По мнению депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Сватковского, ключевое в поправках к Конституции – это те изменения, которые коснутся социальной сферы.

"Одно из них - гарантия того, что МРОТ будет не менее прожиточного минимума. Цель проста - повышение качества и уровня жизни. Кстати, по результатам опроса ВЦИОМ, блок социальных поправок оказался одним из самых востребованных", - отметил депутат.

"Конституция была написана в 1993 году, и за эти годы в жизни страны произошло много изменений. Старшее поколение помнит, что в девяностых и двухтысячных годах никаких подобных гарантий не было. Сегодня важно соответствовать вызовам в экономике, социальной политике, здравоохранении. Данные поправки дают возможность отвечать запросам общества. Причем, речь идет не только о защите интересов граждан здесь и сейчас. Это станет приоритетом и для будущих поколений, для будущих руководителей, которые будут обязаны неуклонно исполнять положения Конституции без оглядки на любые другие факторы", - заявил Дмитрий Сватковский.