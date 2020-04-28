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Общество

Около 70 нижегородцев вернутся в Россию до 7 мая

02 мая 2020 17:14  [4723] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Около 70 нижегородцев вернутся в Россию до 7 мая. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"В этот период мы ждем домой 11 небольших групп наших земляков: из Египта, Германии, Индии, Таиланда, Индонезии, США, Вьетнама, Казахстана, Турции и Японии. Рейсы прибывают в Москву, Уфу и Казань, после чего мы организуем их переезд в Нижний Новгород. Всем прибывшим предстоит соблюдать строгий двухнедельный карантин", — рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области поблагодарил правительство России и посольства Российской Федерации за помощь в организации вывоза нижегородских туристов из-за рубежа. Вопрос находится на контроле главы региона.

Напомним, 7 нижегородцев вернулись в Россию из США; 17 нижегородцев вернулись в Россию из Бангкока и Дубая; 30 человек вернулись домой из Индии и 34 – из Индонезии.

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