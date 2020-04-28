Огород на балконе: что можно вырастить в квартире?

Фото:
Майские праздники в восприятии многих нижегородцев неразрывно связаны с дачными подвигами. Заядлые огородники уже проводят период самоизоляции, копая грядки и сажая растения. Но что делать тем, кто не унаследовал любовь к работе с землей от своих родителей и до сих пор не обзавелся дачным участком?
Выращивать растения можно и в городской квартире. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры "Ботаника, физиология и защита растений" Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Евгений Михалев.
Самое простое, по его словам, вырастить дома зелень и пряные травы. Хорошо растут не только привычные – зеленый лук, петрушка, укроп, но и базилик, кинза, шпинат и щавель.
Любители ароматных чаев могут посадить дома мяту, мелиссу, тимьян, розмарин или лаванду. Важно помнить, что травы любят хорошо увлажненную почву.
"Но можно постараться вырастить и овощи. Например, помидоры черри, огурцы и болгарский перец", - заявил Евгений Михалев.
Он отметил, что для домашнего огородничества важно выбирать ранние скороспелые сорта. Прежде, чем посадить растения в грунт, лучше прочитать в интернете или справочнике об особенностях выращивания конкретного сорта.
В зависимости от растения необходимо выбрать емкость, где будет организована "грядка". Некоторые - нуждаются в просторе, другие могут расти в небольшой таре. Дно контейнера обязательно нужно заполнить слоем керамзита, глиняными черепками или кусочками кирпича - не меньше 3 см. Под грядки поставить поддоны, где будут скапливаться излишки влаги. Для "улучшения" земли можно добавить в нее немного песка или мела.
"Грядку" лучше всего разместить на застекленном балконе, лоджии, или на подоконнике окна на юго-восточной, южной, юго-западной или западной стороне квартиры.
Для того, чтобы на балконе выросли томаты, он должен быть очень хорошо освещен. Сначала придется вырастить рассаду в маленьких баночках, затем высадить ее в большие контейнеры и подвязать. Чтобы растение начало плодоносить, его нужно подкармливать и беречь от холодов.
"Помидоры доставят больше всего хлопот начинающим огородникам. Температура воздуха на балконе должна быть не менее +23…25°. Помидоры любят влагу, поэтому требуют ежедневного полива. Но их также легко и залить", - отмечает доцент.
Такая же схема действует при посадке огурцов. Рассаду лучше всего высаживать в емкости более 5 литров. Поливать их нужно несколько раз в день, чтобы земля всегда была влажной. Оптимальная температура для выращивания огурцов от +21…24°. Во время ухода за ними нужно подрезать лишние усики.
Болгарский перец также является влаго- и светолюбивым растением. Но предпочитает температуру воздуха около +20°.
Чтобы соблюсти температурные нормы, можно использовать специальные мини-парники.
"Некоторые могут вырастить в своей квартире необычные для наших мест фрукты: мандарины, лимоны, киви. Но нужно набраться терпения, и обеспечить растениям должный уход", - сказал Евгений Михалев.
Эксперт уверен, что выращивать растения на балконе можно круглый год. Но зимой придется использовать дополнительное освещение и подогрев.
"В начале мая особый упор надо сделать, в первую очередь, на зелень. Любую, в том числе укроп, петрушка, сельдерей. А также морковь, редис, репу, редьку и яровой чеснок", - сказал он.
Высаживать рассаду овощных культур в нашей зоне лучше во второй декаде мая, так как при более ранних сроках посадки она может погибнуть от холодов или вредителей, вышедших из зимней спячки.
"Да, май месяц достаточно непредсказуем, и именно в этом месяце дачники очень часто имеют возможность наблюдать так называемые климатические качели, когда погоду, а вместе с ней и дачников, бросает, то в жар, то в холод. Поэтому тут рисковать и спешить с высадкой рассады и картофеля не надо. Хотя как показывает практика, что и задерживаться с этим мероприятием тоже нельзя", - подчеркнул Евгений Михалев.
Так, к примеру, в первой половине мая нельзя сажать в открытый грунт огурцы и помидоры, а вот зелень и капусту допустимо.
В случае резкого похолодания по ночам можно использовать спанбонд.
В первые 10-15 дней мая, по мнению Евгения Михалева, лучше заняться культуртехническими работами на малине и смородине, вишне и сливе, осторожно вырезая старые, больные и отмершие побеги.
"Одновременно надо проводить мероприятия по борьбе с вредителями плодовых культур. В частности проводить побелку нижней части ствола и скелетных побегов до 1,5 метров, устанавливать ловчие пояса и обрабатывать "химией" кроны яблонь, груш, косточковых по зеленому конусу от различных цветоедов и пилильщиков, наносящих существенный вред завязям и растущим побегам. Иначе потери урожая могут составить до 30-50%", - предостерегает специалист.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+