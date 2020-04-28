Огород на балконе: что можно вырастить в квартире? Общество

Фото: с сайта: yutazy.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Майские праздники в восприятии многих нижегородцев неразрывно связаны с дачными подвигами. Заядлые огородники уже проводят период самоизоляции, копая грядки и сажая растения. Но что делать тем, кто не унаследовал любовь к работе с землей от своих родителей и до сих пор не обзавелся дачным участком?

Выращивать растения можно и в городской квартире. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры "Ботаника, физиология и защита растений" Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Евгений Михалев.

Самое простое, по его словам, вырастить дома зелень и пряные травы. Хорошо растут не только привычные – зеленый лук, петрушка, укроп, но и базилик, кинза, шпинат и щавель.

Любители ароматных чаев могут посадить дома мяту, мелиссу, тимьян, розмарин или лаванду. Важно помнить, что травы любят хорошо увлажненную почву.

(фото с сайта hozsektor.ru)

"Но можно постараться вырастить и овощи. Например, помидоры черри, огурцы и болгарский перец", - заявил Евгений Михалев.

Он отметил, что для домашнего огородничества важно выбирать ранние скороспелые сорта. Прежде, чем посадить растения в грунт, лучше прочитать в интернете или справочнике об особенностях выращивания конкретного сорта.

В зависимости от растения необходимо выбрать емкость, где будет организована "грядка". Некоторые - нуждаются в просторе, другие могут расти в небольшой таре. Дно контейнера обязательно нужно заполнить слоем керамзита, глиняными черепками или кусочками кирпича - не меньше 3 см. Под грядки поставить поддоны, где будут скапливаться излишки влаги. Для "улучшения" земли можно добавить в нее немного песка или мела.

"Грядку" лучше всего разместить на застекленном балконе, лоджии, или на подоконнике окна на юго-восточной, южной, юго-западной или западной стороне квартиры.

Для того, чтобы на балконе выросли томаты, он должен быть очень хорошо освещен. Сначала придется вырастить рассаду в маленьких баночках, затем высадить ее в большие контейнеры и подвязать. Чтобы растение начало плодоносить, его нужно подкармливать и беречь от холодов.

"Помидоры доставят больше всего хлопот начинающим огородникам. Температура воздуха на балконе должна быть не менее +23…25°. Помидоры любят влагу, поэтому требуют ежедневного полива. Но их также легко и залить", - отмечает доцент.

(фото с сайта kakprosto.ru)

Такая же схема действует при посадке огурцов. Рассаду лучше всего высаживать в емкости более 5 литров. Поливать их нужно несколько раз в день, чтобы земля всегда была влажной. Оптимальная температура для выращивания огурцов от +21…24°. Во время ухода за ними нужно подрезать лишние усики.

Болгарский перец также является влаго- и светолюбивым растением. Но предпочитает температуру воздуха около +20°.

Чтобы соблюсти температурные нормы, можно использовать специальные мини-парники.

"Некоторые могут вырастить в своей квартире необычные для наших мест фрукты: мандарины, лимоны, киви. Но нужно набраться терпения, и обеспечить растениям должный уход", - сказал Евгений Михалев.

Эксперт уверен, что выращивать растения на балконе можно круглый год. Но зимой придется использовать дополнительное освещение и подогрев.

Евгений Михалев также дал несколько советов огородникам, которые проводят майские праздники на даче:

"В начале мая особый упор надо сделать, в первую очередь, на зелень. Любую, в том числе укроп, петрушка, сельдерей. А также морковь, редис, репу, редьку и яровой чеснок", - сказал он.

Высаживать рассаду овощных культур в нашей зоне лучше во второй декаде мая, так как при более ранних сроках посадки она может погибнуть от холодов или вредителей, вышедших из зимней спячки.

(с сайта origo.hu)

"Да, май месяц достаточно непредсказуем, и именно в этом месяце дачники очень часто имеют возможность наблюдать так называемые климатические качели, когда погоду, а вместе с ней и дачников, бросает, то в жар, то в холод. Поэтому тут рисковать и спешить с высадкой рассады и картофеля не надо. Хотя как показывает практика, что и задерживаться с этим мероприятием тоже нельзя", - подчеркнул Евгений Михалев.

Так, к примеру, в первой половине мая нельзя сажать в открытый грунт огурцы и помидоры, а вот зелень и капусту допустимо.

В случае резкого похолодания по ночам можно использовать спанбонд.

В первые 10-15 дней мая, по мнению Евгения Михалева, лучше заняться культуртехническими работами на малине и смородине, вишне и сливе, осторожно вырезая старые, больные и отмершие побеги.

"Одновременно надо проводить мероприятия по борьбе с вредителями плодовых культур. В частности проводить побелку нижней части ствола и скелетных побегов до 1,5 метров, устанавливать ловчие пояса и обрабатывать "химией" кроны яблонь, груш, косточковых по зеленому конусу от различных цветоедов и пилильщиков, наносящих существенный вред завязям и растущим побегам. Иначе потери урожая могут составить до 30-50%", - предостерегает специалист.