"Поправки в Конституцию гарантируют стремление нашей страны к обновлениям", - Сергей Дмитриев

Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев прокомментировал предлагаемые поправки в Конституцию. По его мнению, закрепление обязательства в части поддержки науки в Конституции России сегодня является залогом развития практически всех инноваций.
"Поддержка науки необходима всегда: от этого зависит уровень развития государства. И поправки в Конституцию, касающиеся предложений о научно-техническом развитии, гарантируют технологический прогресс, стремление нашей страны к обновлениям", - подчеркнул Сергей Дмитриев.
Если жители России проголосуют за поправки, то Конституция будет упоминать информационные технологии и безопасность персональных цифровых данных.
"Что касается безопасности государства, защиты персональных данных, - все это уже сегодня определяется цифровыми технологиями, о которых у нас говорят. Это и глобальная, и экономическая защищенность государства. И мы, представители научной среды, поддерживаем такие перемены", - сказал Сергей Дмитриев.
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