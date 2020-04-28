Известные нижегородцы призывают всех встретить День Победы, не выходя из дома Общество

Известные нижегородцы призывают всех встретить День Победы, не выходя из дома. Телеведущий, академик Российского телевидения Александр Резонтов записал соответствующее видеообращение.

Он рассказал о том, что в этом году акция "Бессмертный полк России" пройдет на сайте. (0+) Поздравить ветеранов с Днем Победы можно даже рисунком.

"Например, оформите с ребенком в цветах и символах Великой Победы свое окно или приставьте к стеклу рисунок, сделанный детской рукой, на тему Победы. Мы чтим великий праздник, даже и обязательно оставаясь дома. С Днем Победы", - подчеркнул Александр Резонтов.

Также в интернете можно принять участие в марафоне чтения военных стихов "Литература Победы", в акциях "Наследники Победы", "Мирные окна" и "Мы все равно скажем спасибо". (0+)

Можно посадить новое растение во дворе своего дома или на дачном участке и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом #садпамятидома.

Видеообращения также записали другие известные нижегородцы: руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, директор Нижегородского Художественного музея Роман Жукарин, директор Нижегородского музыкального колледжа имени Балакирева Игорь Кораллов, депутат Госдумы Артем Кавинов и другие.

Разместить свое видео можно с хештегом #НижнийДома.