Известные нижегородцы призывают всех встретить День Победы, не выходя из дома. Телеведущий, академик Российского телевидения Александр Резонтов записал соответствующее видеообращение.
Он рассказал о том, что в этом году акция "Бессмертный полк России" пройдет на сайте. (0+) Поздравить ветеранов с Днем Победы можно даже рисунком.
"Например, оформите с ребенком в цветах и символах Великой Победы свое окно или приставьте к стеклу рисунок, сделанный детской рукой, на тему Победы. Мы чтим великий праздник, даже и обязательно оставаясь дома. С Днем Победы", - подчеркнул Александр Резонтов.
Также в интернете можно принять участие в марафоне чтения военных стихов "Литература Победы", в акциях "Наследники Победы", "Мирные окна" и "Мы все равно скажем спасибо". (0+)
Можно посадить новое растение во дворе своего дома или на дачном участке и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом #садпамятидома.
Видеообращения также записали другие известные нижегородцы: руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, директор Нижегородского Художественного музея Роман Жукарин, директор Нижегородского музыкального колледжа имени Балакирева Игорь Кораллов, депутат Госдумы Артем Кавинов и другие.
Разместить свое видео можно с хештегом #НижнийДома.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+