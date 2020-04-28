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Общество

Известные нижегородцы призывают всех встретить День Победы, не выходя из дома

03 мая 2020 16:48  [186] Общество

Известные нижегородцы призывают всех встретить День Победы, не выходя из дома. Телеведущий, академик Российского телевидения Александр Резонтов записал соответствующее видеообращение.

Он рассказал о том, что в этом году акция "Бессмертный полк России" пройдет на сайте. (0+) Поздравить ветеранов с Днем Победы можно даже рисунком.

"Например, оформите с ребенком в цветах и символах Великой Победы свое окно или приставьте к стеклу рисунок, сделанный детской рукой, на тему Победы. Мы чтим великий праздник, даже и обязательно оставаясь дома. С Днем Победы", - подчеркнул Александр Резонтов.

Также в интернете можно принять участие в марафоне чтения военных стихов "Литература Победы", в акциях "Наследники Победы", "Мирные окна" и "Мы все равно скажем спасибо". (0+)

Можно посадить новое растение во дворе своего дома или на дачном участке и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом #садпамятидома.

Видеообращения также записали другие известные нижегородцы: руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, директор Нижегородского Художественного музея Роман Жукарин, директор Нижегородского музыкального колледжа имени Балакирева Игорь Кораллов, депутат Госдумы Артем Кавинов и другие.

Разместить свое видео можно с хештегом #НижнийДома.

 

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