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Культура и отдых

Нижегородские учреждения культуры предлагают просветительские онлайн-мероприятия 4 мая

04 мая 2020 09:16  [142] Культура и отдых
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

4 мая в нижегородских музеях, театрах, библиотеках и других учреждениях культуры пройдут просветительские онлайн-проекты.

Афиша предстоящих событий размещается на официальных страницах учреждений, а также в их аккаунтах в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Историко-архитектурный музей-заповедник покажет лекцию об экспонате из своего фонда – об Ордене Победы, разработанном Христофором и Сергеем Власовыми в 50-е годы XX века.

Артисты Театра оперы и балета подготовили поздравления к 75-летию Великой Победы, а актеры Академического театра драмы им. М. Горького прочтут отрывки из военных произведений в рамках онлайн-проекта "Пронзительная исповедь войны...".

Нижегородская областная библиотека им. В.И. Ленина опубликует выпуск литературного аудиопроекта "Детская СтереоСтраничка". Заведующая отделом нотно-музыкальной литературы Юлия Беломестнова озвучила сказки детского писателя Владимира Сутеева.

Ссылки на материалы всех учреждений культуры региона опубликованы на сайте министерства культуры Нижегородской области, в разделе "Онлайн-проекты", и в социальных сетях.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта "Культура" президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2024 году на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз – число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.

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