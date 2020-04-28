Финансирование госпрограмм в Нижегородской области увеличилось на 12% в 2019 году Экономика

Финансирование госпрограмм в Нижегородской области увеличилось на 12% в 2019 году. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Большая часть бюджетных расходов носит программный характер. В 2019 году на реализацию госпрограмм было направлено 228 млрд рублей из всех источников финансирования, более половины из них (143,7 млрд рублей) – средства областного бюджета.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что по сравнению с 2018 годом объем финансирования госпрограмм из всех источников увеличился на 24,5 млрд рублей. В прошлом году удалось активнее привлекать и внебюджетные средства (средства территориального фонда ОМС, предприятий, инвесторов, граждан, участвовавших в реализации программ, кредитные ресурсы. – прим.).

"В 2018 году на реализацию госпрограмм было привлечено 56,9 млрд рублей, в 2019-м – 57,4 млрд рублей. Объем федеральных средств при этом увеличился на 7,1 млрд рублей – до 24,5 млрд. Безусловно, рост связан с нашим активным участием во всех нацпроектах", - рассказал Глеб Никитин.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков подчеркнул, что госпрограммы наряду с национальными проектами позволяют системно подходить к решению задач, в первую очередь – социальных.

"Так, в прошлом году в рамках госпрограмм построено 7 ФАПов, ФОК в Дальнеконстантиновском районе, 5 домов культуры, 49 водо- и газопроводов, отремонтированы 11 учреждений культуры, построено и реконструировано 23 дороги", - сообщил Игорь Норенков.