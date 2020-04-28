Более 5,7 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области Общество

Более 5,7 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба нижегородского кабмина, за период с 10 апреля по 3 мая 2020 года в Нижегородской области за нарушение режима повышенной готовности сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления составили 5 707 протоколов. 700 из них составлены представителями органов исполнительной власти.

Большинство протоколов – 5 183 – оформлено в отношении граждан. Проверяющие провели 57 731 профилактическую беседу о том, насколько опасным может быть нарушение режима повышенной готовности для самого нарушителя и для его близких.

За 3 мая представители органов исполнительной власти провели 820 проверок и 800 профилактических бесед. По итогам составлено 5 протоколов, из которых 3 протокола приходится на должностных лиц и 2 – на физических лиц.

Напомним, Глеб Никитин 29 апреля внес изменения в Указ Губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона. Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. Требование 14-дневной самоизоляции распространяется и на тех, кто зарегистрирован в регионе, но в таком случае человек может провести это время дома, а не в обсерваторе.

Кроме того, в указе расширен перечень поводов для получения заявок на выход на улицу: помимо выходов в магазин за покупками или в аптеку (не чаще 1 раза в день), визита к родственникам, которым требуется помощь в условиях самоизоляции, выгула собак, выбрасывания бытовых отходов, жители могут 1 раз в день совершать часовые прогулки, в том числе для занятий спортом, но на расстоянии не более 300 метров от дома.