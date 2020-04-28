Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в преддверии Дня Победы, - Мария Самоделкина

Руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина призвала поддержать всероссийские акции в интернете, организованные в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Уважаемые нижегородцы! День Победы праздник, который невозможно ни отменить, ни перенести. Мы призываем Вас присоединиться к всероссийским акциям в интернете и проявить свое уважение к ветеранам, не выходя из дома", - заявила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина в своем видеообращении.

"Самая народная акция "Бессмертный полк России пройдет на сайте polkrf.ru (0+). Загружайте туда фотографии ветеранов, ваших родственников-фронтовиков и из них автоматически сформируется видеоряд, который будет транслироваться на всех экранах страны 9 мая. В память о 27 миллионах погибших планируется высадка 27 миллионов деревьев. Поддержите новую инициативу "Сад памяти", посадите растение во дворе своего дома или на дачном участке и разместите фотографию в социальных сетях с хештегом #садпамятидома. (0+). В преддверии праздника в 15-й раз пройдет акция "Георгиевская ленточка". Символ воинской славы, который граждане носят у сердца в знак уважения к подвигу, будет распространяться во всех доступных для посещения местах", - сообщила Мария Самоделкина.

"Сказать спасибо ветеранам можно из дома - вместе с ребенком оформите окно в своей квартире рисунком о Победе и словами благодарности, а затем выложите фото в социальных сетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ (0+). Также в социальных сетях пройдет марафон чтения военных стихов "Литература Победы", акции для детей "Наследники Победы" и "Мирные окна" (0+). Если вы хотите поблагодарить ветеранов лично, запишите видеообращение и присоединитесь к акции "Мы все равно скажем спасибо". (0+). И главное оставайтесь дома", - сказала Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что известные нижегородцы записали видеообращения с призывами встретить День Победы, оставаясь дома.

Среди них телеведущий, академик Российского телевидения Александр Резонтов, директор Нижегородского Художественного музея Роман Жукарин, директор Нижегородского музыкального колледжа имени Балакирева Игорь Кораллов, депутат Госдумы Артем Кавинов, руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.