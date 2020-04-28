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Общество

Павел Саватеев проверил состояние отремонтированных в рамках нацпроекта нижегородских дорог

04 мая 2020 12:32  [72] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев проверил состояние дорог, которые были отремонтированы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в прошлом году и сейчас находятся на гарантии.

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, были обследованы восемь участков в Борском, Краснобаковском и Семеновском районах.

"Несмотря на сложные для дорог погодные условия прошедшей зимы, отремонтированные в прошлом году участки находятся в нормативном состоянии. Колейность не превышает допустимых значений, ям и трещин нет, обочины в порядке. Гарантийный срок составляет пять лет, регулярные проверки будут продолжены. В случае выявления дефектов подрядчик должен будет отремонтировать их за свой счет", - сказал Павел Саватеев.

Проверки гарантийных дорог специалисты ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области" начали проводить сразу после схода снега.

В первую очередь исследуют состояние асфальтового покрытия и обочин на дорогах, отремонтированных по национальному проекту в прошлом году.

Также был проверен участок дороги Красные Баки – Варнавино – Ветлуга.

По национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" подрядчик – ООО "Гранит" - ремонтирует там участок длиной 10 км. По итогам проверки подрядчик получил предупреждение. Все документы у него были в порядке, температура асфальта в бункере асфальтоукладчика и во время укладки соответствовала норме, но рабочие вели ремонт без средств индивидуальной защиты, чего требует сегодняшняя эпидемиологическая обстановка.

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