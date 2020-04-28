Все ресурсоснабжающие организации, УК и ТСЖ Нижегородской области присоединились к акции "Спасибо за Победу" Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. все ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании и ТСЖ Нижегородской области присоединились к участию в акции "Спасибо за Победу".

Как сообщает пресс-служба главы региона, в преддверии 9 мая каждая крупная ресурсоснабжающая организация ргиона начислит ветеранам в счет оплаты за тепло, горячую и холодную воду, а также водоотведение, газо- и электроснабжение по 1 000 рублей.

Менее крупные поставщики услуг также проведут начисления средств ветеранам в счет оплаты своих услуг или вручат подарочные наборы.

Примут участие в акции и региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов. Часть из них зачислят на лицевые счета ветеранов от 500 до 750 рублей. Другие – подготовят для них подарочные наборы.

"Тот подвиг, который совершили наши ветераны в годы войны, сложно оценить. Особенно в материальном выражении. Данная акция - лишь один из способов выразить благодарность героям, сказать им спасибо за Победу и за свободу нашей страны. Также очень важно сейчас сохранить правдивую историю войны, передать будущим поколениям память о героизме советских солдат", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК в рамках акции либо полностью обнулят плату за содержание жилого помещения, либо начислят каждому ветерану в счет оплаты за эту услугу по 1 000 рублей. Также ряд управляющих компаний планирует вместо денежных средств вручить участникам Войны бесконтактным способом памятные подарки и разместить поздравления на информационных стендах в подъездах.

В Нижнем Новгороде управляющие компании также планируют отремонтировать 22 мемориальные доски, расположенные на домах, находящихся под их управлением.

"Зачисления и подарочные наборы от ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний получат все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Нижегородской области. Отмечу, что если сложить денежные средства от каждого ресурсника, то получится нулевая платежка. Также по части строчек в квитанции начисления будут меньше на протяжении нескольких месяцев", - добавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в стране Года памяти и славы. Глава государства также поручил произвести выплаты ветеранам и труженикам тыла не в мае, а в апреле 2020 года.