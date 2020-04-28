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Политика

"Евгений Люлин – человек, чье слово имеет вес", - Иван Носков

04 мая 2020 14:17  [137] Политика

"Евгений Люлин – человек, чье слово имеет вес", - заявил глава Дзержинска Иван Носков, комментируя информацию о том, что первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин планирует участвовать в довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области по округу №11 в Дзержинске.

"Дзержинск стоит на пороге больших перемен, которые объективно назрели. Преображение и развитие города стоило начинать раньше. В результате сейчас нам нужно решить задачи серьезного масштаба в сжатые сроки. Добиться этого без поддержки в верхних эшелонах власти вряд ли возможно", - заявил глава Дзержинска Иван Носков.

"Стратегия развития города, которую мы представили губернатору Нижегородской области, не может быть реализована сама по себе. Евгений Борисович Люлин с его управленческим опытом, известностью и связями в различных сферах – тот человек, чье слово имеет вес. Именно он сумеет придать необходимую динамику нашим планам по развитию городского округа. С ним мы обсуждали важнейшие элементы стратегии, конкретные пути решения социально-экономических проблем Дзержинска. Он полностью владеет ситуацией о нынешнем положении дел в округе", - отметил Иван Носков.

"Я уверен в том, что Евгений Борисович, став депутатом Законодательного собрания, поможет городскому округу. Это касается вопросов распределения областного бюджета и особенно участия в региональных целевых программах, направленных на развитие территории, поддержку жителей", - сказал Иван Носков.

"От Дзержинска напрямую жителями избирается в Законодательное собрание области только два представителя. Это немного, но такой депутат, как Люлин, точно сможет отстоять там интересы нашего округа", - считает глава г.о.г. Дзержинск Иван Носков.

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