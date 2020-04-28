"Опыт Евгения Люлина сегодня нужен для создания плана восстановления экономики региона", - Олег Лавричев Политика

Председатель совета директоров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", председатель комитета ЗС НО по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, член фракции "Единой России" Олег Лавричев прокомментировал информацию о том, что первый замгубернатора Нижегородской области Евгений Люлин планирует участвовать в довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области по округу №11 в Дзержинске.

"Пандемия коронавируса нанесла большой ущерб экономике региона. Многие предприниматели вынуждены были остановить работу, кто-то столкнулся со снижением спроса. Потери регионального бюджета от эпидемии измеряются десятками миллиардов рублей. Уже сейчас надо начинать разработку программы восстановления областной экономики после эпидемии, расширения господдержки бизнеса. Иначе мы сильно откатимся назад и не сохраним рабочие места. Нам нужны новые законодательные инициативы на уровне региона и, что крайне важно, на федеральном уровне - надо лоббировать интересы области. У Евгения Люлина есть и необходимый опыт, и связи, в том числе в федеральном правительстве, которые позволят решить эту задачу", - сказал Олег Лавричев.

"Важно, что у Евгения Люлина есть глубокое знание ситуации в региональной экономике. Еще на посту председателя Заксобрания он был разработчиком первых областных законов о поддержке промышленности и инвестиций, затем уже во время работы в правительстве - региональной программы развития промышленности. Эти инициативы позволили добиться в Нижегородской области роста промышленного производства заметно выше среднероссийского уровня, причем не в отдельно взятые моменты, а на протяжении последних нескольких лет. Этот практический опыт будет очень нужен сейчас для создания региональной программы восстановления экономики. На мой взгляд, господдержка нижегородского бизнеса сейчас – задача номер один на будущее", - заявил Олег Лавричев.