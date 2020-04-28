Депутат Госдумы Артем Кавинов призвал всех присоединиться к онлайн-акции "Бессмертный полк" Общество

Депутат Госдумы Артем Кавинов призвал всех присоединиться к онлайн-акции "Бессмертный полк".

"Удивительно быстро летит время. Вот уже май трудовой, май победный стучится в наше окно", - говорит депутат в своем видеообращении.

Артем Кавинов вспоминает, как праздновал День Победы в детстве. Потом были военные парады в Нижнем Новгороде, шествия "Бессмертного полка", участие в которых принимали как взрослые, так и дети.

"Ну а сегодня внучата готовятся взять свою первую высотку. И она в эти дни в доме каждого из нас. Наш дом - наша главная высота сегодня. И мы не имеем права ее покинуть", - отметил депутат.

"Уверен, мы все присоединимся к онлайн-акции "Бессмертный полк". Обязательно споем "День Победы". Найдем время позвонить ветеранам, которые вместе с нами рядом. Будем вместе в эти дни. Сидим дома, до победного", - сказал Артем Кавинов.

Ранее сообщалось, что известные нижегородцы записали видеообращения с призывами встретить День Победы, оставаясь дома.

Среди них телеведущий, академик Российского телевидения Александр Резонтов, директор Нижегородского Художественного музея Роман Жукарин, директор Нижегородского музыкального колледжа имени Балакирева Игорь Кораллов, депутат Госдумы Артем Кавинов, руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.