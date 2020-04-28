"Волонтеры Победы" благоустраивают территории перед домами нижегородских ветеранов Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В рамках подготовки к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области стартовала акция по благоустройству территорий перед домами ветеранов.

Как сообщает пресс-служба главы региона, акция "Палисадник Победы" реализуется Нижегородским региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

"Акция "Палисадник Победы" - это еще одна возможность порадовать героев во время режима самоизоляции, выразить им нашу благодарность. Мы украшаем придомовую территорию, которую видит из своего окна ветеран. К 9 мая мы планируем благоустроить 137 дворовых территорий у домов, где проживают нижегородские ветераны", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

4 мая 2020 года волонтеры провели благоустройство придомовой территории во дворе дома Василия Кузнецова. Василий Афанасьевич - участник Великой Отечественной войны, минометчик, почетный ветеран города Нижнего Новгорода. Воевал на I Дальневосточном фронте, освобождал Маньчжурию.

В палисаднике рядом с подъездом ветерана высадили многолетние растения, а также облагородили близлежащую территорию. Благоустройство проходило с соблюдением необходимых мер и санитарно-эпидемиологических правил: волонтеры были обеспечены средствами индивидуальной защиты, находились на рекомендованной дистанции друг от друга.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию высоко оценил вклад волонтеров в подготовку мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.

"Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтёры Победы". Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому — она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - сказал Владимир Путин.