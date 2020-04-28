"Нужно обратить особое внимание на господдержку инноваций в промышленности", - Виктор Клочай Политика

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай прокомментировал информацию о том, что первый замгубернатора Евгений Люлин планирует участвовать в довыборах в ЗС НО.

"Сейчас нужно обратить особое внимание на господдержку инноваций в промышленности. Инновационная продукция всегда наиболее конкурентоспособна, то есть имеет больше шансов завоевать новые рынки сбыта и принести дополнительный доход нижегородским предприятиям, а значит, и бюджету региона. Считаю правильным, что губернатор Глеб Никитин сегодня акцентирует внимание на разработке дополнительных мер поддержки экономики и бизнеса. Решение о выдвижении Евгения Люлина на праймериз, чтобы принять участие в довыборах в Заксобрание, - тому подтверждение", - отметил Виктор Клочай.

"Опыт Евгения Люлина сегодня будет очень полезен для разработки новых законодательных инструментов решения экономических проблем, которых сегодня немало из-за ощутимых последствий пандемии. Именно Евгений Борисович несколько лет назад стал инициатором создания в Нижегородской области регионального Фонда развития промышленности, что позволило не только расширить поддержку нижегородских импортозамещающих проектов, но и наладить тесное сотрудничество с федеральным Фондом развития промышленности. Результат пары лет работы этих инструментов – строительство и расширение десятков новых производств в Нижегородской области. Например, в Кулебаках в прошлом году открыли первый в России завод металлических порошков и изделий из них – по большому счету, положили начало новой отрасли порошковой металлургии", - заявил Виктор Клочай.

"Сегодня тоже нужны новые, нестандартные подходы, чтобы вывести экономику из вызванного эпидемией спада. И времени на принятие решений мало, действовать надо быстро. Усиление депутатского корпуса в Заксобрании сегодня поможет решить эти задачи", - сказал Виктор Клочай.

Напомним, первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин подал документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Он планирует участвовать в довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области по округу №11 в Дзержинске.