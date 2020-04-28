Комплексные решения для систем автоматизации

Компания «Авиэлси» создает и реализует комплексные решения для систем автоматизации http://avielsy.ru/uslugi/shchity-upravleniya. Основной продукцией являются разные виды щитового оборудования. Компания также предлагает комплекс услуг, связанных с проектированием, монтажом и реконструкцией систем автоматизации на разных объектах.

Основные виды продукции

Щиты управления.

Щиты автоматизации.

Распределительные щиты.

Системы управления.

Щиты газоанализатора.

Силовые щиты.

Щиты контроля.

Компания проектирует и создает простые конструкции, которые практичны и надежны в эксплуатации. Щитовое оборудование отличается долговечностью и безопасностью. Она создает решения для разных промышленных и производственных объектов.

Производство шкафов и щитов для промышленной автоматизации и электрификации выполняется на собственном технологическом оборудовании. При изготовлении применяются инновационные технологии. Компания занимается созданием комплексных решений в сфере промышленной автоматизации, интерфейсов для промышленной автоматизации.

Она предлагает на продажу товары для промышленной автоматизации и электрификации. Компания осуществляет электрификацию бытовых объектов. У нее можно заказать разработку комплексных решений для промышленной электрификации.

Деятельность компании сертифицирована и лицензирована. Она имеет все необходимые разрешения, сертификаты и свидетельства для предоставления услуг проектирования и монтажа решений для автоматизации и электрификации. А также для производства щитового оборудования и пр.

Проектные работы выполняют квалифицированные инженеры с профильным образованием. Они имеют большой опыт в реализации проектов по электрификации и автоматизации объектов. Монтажные работы производят опытные мастера. Монтажники обладают соответствующим образованием и навыками для качественной установки щитового и прочего оборудования. Они проводят пусконаладочные работы и др.

У менеджера компании можно узнать подробную информацию и получить консультации. Его контакты размещены на сайте компании.

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