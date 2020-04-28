Изменения в Конституцию предусматривают новые требования к претендентам на должности в госорганах, - нижегородские эксперты Политика

Изменения в Конституцию провозглашают новые требования к людям, занимающим самые ответственные должности в стране: президенту, председателю правительства и министрам, губернаторам, сенаторам, депутатам, судьям и прокурорам запрещается иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области по вопросам регионального законодательства Александр Цапин убежден, что это принципиальная и абсолютно правомерная поправка.

"К сожалению, в 1993 году, когда принималась действующая Конституция, это было невозможно. Сейчас это абсолютно правомерное решение", - подчеркивает он.

Это поправку многие считают одной из самых справедливых: ведь если человек хочет служить России, он не может иметь никаких интересов за рубежом. К тому же, такое дополнение эффективно повлияет на противодействие коррупции, обезопасит страну от попыток влияния на неё, по сути, исключит конфликт интересов среди чиновников и депутатов.

"Абсолютно уверен: все анонсированные изменения в Конституции попадают точно в цель, они своевременны и актуальны. Полностью поддерживаю ограничение на замещение государственных и муниципальных должностей для лиц, которые имеют иностранное гражданство. Мы уже не раз становились свидетелями того, как в трудный для страны период некоторые наши граждане уезжают из России или переводят капиталы. Человек, который имеет иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, не может с полной самоотдачей думать о России и быть настоящим патриотом", - уверен сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Нижегородской области Борис Караганов.

Это мнение разделяет депутат Законодательного собрания Нижегородской области Виктор Лунин: "Если человек является депутатом федерального или регионального уровня, значит, он прежде всего должен служить своему Отечеству, и никакому другому. Чиновники не должны иметь иного гражданства, а также счетов в зарубежных банках, акций и других активов. Если не согласен - сдай свой мандат, занимайся бизнесом или чем угодно. Очень важно, чтобы наши избиратели знали об этом".

Председатель Общественной палаты Нижегородской области, президент ННГУ им. Лобачевского Роман Стронгин уверен: формирование и укрепление социального государства, основанного на принципах ответственности и социальной справедливости, – ключевая роль вносимых в Конституцию изменений.

"Как построить справедливое государство? Главный механизм на сегодняшний день – это национальные проекты. Нижегородская область, напомню, участвует в 12 нацпроектах. На их реализацию тратятся миллиарды, поэтому крайне важен контроль за целевым расходованием средств. Успех этих проектов требует эффективной работы всей структуры власти в стране, а также жесткого общественного контроля. Нужна ответственность власти, в том числе персональная, чтобы не допустить растаскивания, разбазаривания, утечки денег из бюджетов", - отметил Роман Стронгин.

"Поправки в Конституцию должны обезопасить нашу страну от рисков негативного внешнего влияния, в том числе от запрета власть имущим иметь двойное гражданство, активы в иностранных банках. Чтобы заслужить доверие народа, они должны быть готовы служить прежде всего интересам родной страны. Это соответствует нашему историческому опыту: успех всегда определялся сильной и ответственной властью, объединяющей народ", - продолжил он.