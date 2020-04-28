Всего 3026: еще 174 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

Еще 174 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По состоянию на 5 мая 2020 года, в Нижегородской области зарегистрировано 3026 заболевших, 408 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 92 635 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что развитие ситуации будет напрямую зависеть от уровня самоизоляции и самодисцпилины на майских праздниках.

"На первый взгляд может казаться, что на улицах нет какой-то угрозы, но это очень опасное заблуждение. Зараженный коронавирусом человек способен передавать заболевание другим людям, не чувствуя при этом серьезных ухудшений самочувствия. Чтобы избежать этого, и были введены дополнительные ограничения. Медики сейчас предпринимают все возможное, чтобы справиться с новым вызовом. Каждый человек может помочь им, оставаясь дома", - подчеркнул глава региона.

"Мы постоянно наращиваем объем тестирования и совершенствуем методики выявления коронавируса. Особое внимание - тем населенным пунктам и муниципалитетам, где объявлен карантин. Каждый случай заболевания анализируется, чтобы избежать новых очагов", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что 2 мая 2020 года Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона. Ограничительные мероприятия введены в селе Починки (Починковский район), г.о.г. Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г. Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район).

"Практически во всех населённых пунктах, где вводится карантин, во-первых, работают важные для региона предприятия и организации, во-вторых, достаточно высокий уровень миграции. Несмотря на все ограничения, туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания", - сказал глава региона.

На данный момент 3 938 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 14-ти из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.