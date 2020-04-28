Коронавирус не выявлен в четырех районах Нижегородской области

Коронавирус по-прежнему не выявлен в четырех районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Количество муниципальных образований с подтвержденными случаями коронавируса в Нижегородской области с 3 мая не изменилось и составляет 47.
Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах.
Наибольшее число заболевших – 1468 человек – проживает в Нижнем Новгороде. Из них 259 – в Ленинском районе, 255 – в Нижегородском, 241 – в Канавинском, 192 – в Автозаводском, 171 – в Советском, 127 – в Сормовском, 123 – в Приокском, 100 – в Московском.
Также коронавирус верифицирован у 258 жителей Дивеевского района, 232 жителей Павловского района, у 110 человек в Кулебакском районе, у 108 человек в Дзержинске, у 101 человека в Починковском районе.
Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 5 мая составляет 3 026 человек. При этом 408 человек уже выздоровели.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с нарушением правил самоизоляции.
"К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания. Много людей приезжало в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. С этим и связано ужесточение правил въезда в Нижегородскую область. Это не ограничения ради ограничений, а забота о здоровье людей", – сказал он.
"Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы ошибаетесь. Коронавирус – смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован", – добавил глава региона.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 5 мая 2020 года ):
Ардатовский – 72 подтвержденных случая
Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 42 подтвержденных случая
Балахнинский – 14 подтвержденных случаев
Богородский – 73 подтвержденных случая
Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай
Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
Борский – 50 подтвержденных случаев
Бутурлинский – 11 подтвержденных случаев
Вадский – 1 подтвержденный случай
Вачский – 10 подтвержденных случаев
Ветлужский – 1 подтвержденный случай
Вознесенский – 3 подтвержденных случая
Володарский – 20 подтвержденных случаев
Воротынский – 3 подтвержденных случая
Выксунский – 44 подтвержденных случая
Гагинский – 3 подтвержденных случая
Городецкий – 21 подтвержденный случай
Д.Константиновский – 24 подтвержденных случая
Дзержинск – 108 подтвержденных случаев
Дивеевский – 258 подтвержденных случаев
Ковернинский – 1 подтвержденный случай
Краснобаковский – 3 подтвержденных случая
Краснооктябрьский – 27 подтвержденных случаев
Кстовский – 80 подтвержденных случаев
Кулебакский – 110 подтвержденных случаев
Лукояновский – 9 подтвержденных случаев
Лысковский – 6 подтвержденных случаев
Навашинский – 24 подтвержденных случая
Павловский – 232 подтвержденных случая
Первомайский – 7 подтвержденных случаев
Перевозский – 2 подтвержденных случая
Пильнинский – 9 подтвержденных случаев
Починковский – 101 подтвержденный случай
Семеновский – 22 подтвержденных случая
Сергачский – 37 подтвержденных случаев
Сеченовский – 4 подтвержденных случая
Сокольский – 1 подтвержденный случай
Сосновский – 13 подтвержденных случаев
Спасский – 5 подтвержденных случаев
Тоншаевский – 5 подтвержденных случаев
Уренский – 7 подтвержденных случаев
Чкаловский – 6 подтвержденных случаев
Шарангский – 7 подтвержденных случаев
Шатковский – 10 подтвержденных случаев
Шахунский – 27 подтвержденных случаев
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее.
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