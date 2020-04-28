Коронавирус не выявлен в четырех районах Нижегородской области Общество

Коронавирус по-прежнему не выявлен в четырех районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Количество муниципальных образований с подтвержденными случаями коронавируса в Нижегородской области с 3 мая не изменилось и составляет 47.

Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах.

Наибольшее число заболевших – 1468 человек – проживает в Нижнем Новгороде. Из них 259 – в Ленинском районе, 255 – в Нижегородском, 241 – в Канавинском, 192 – в Автозаводском, 171 – в Советском, 127 – в Сормовском, 123 – в Приокском, 100 – в Московском.

Также коронавирус верифицирован у 258 жителей Дивеевского района, 232 жителей Павловского района, у 110 человек в Кулебакском районе, у 108 человек в Дзержинске, у 101 человека в Починковском районе.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 5 мая составляет 3 026 человек. При этом 408 человек уже выздоровели.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с нарушением правил самоизоляции.

"К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания. Много людей приезжало в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. С этим и связано ужесточение правил въезда в Нижегородскую область. Это не ограничения ради ограничений, а забота о здоровье людей", – сказал он.

"Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы ошибаетесь. Коронавирус – смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован", – добавил глава региона.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 5 мая 2020 года ):

Ардатовский – 72 подтвержденных случая

Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 42 подтвержденных случая

Балахнинский – 14 подтвержденных случаев

Богородский – 73 подтвержденных случая

Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай

Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

Борский – 50 подтвержденных случаев

Бутурлинский – 11 подтвержденных случаев

Вадский – 1 подтвержденный случай

Вачский – 10 подтвержденных случаев

Ветлужский – 1 подтвержденный случай

Вознесенский – 3 подтвержденных случая

Володарский – 20 подтвержденных случаев

Воротынский – 3 подтвержденных случая

Выксунский – 44 подтвержденных случая

Гагинский – 3 подтвержденных случая

Городецкий – 21 подтвержденный случай

Д.Константиновский – 24 подтвержденных случая

Дзержинск – 108 подтвержденных случаев

Дивеевский – 258 подтвержденных случаев

Ковернинский – 1 подтвержденный случай

Краснобаковский – 3 подтвержденных случая

Краснооктябрьский – 27 подтвержденных случаев

Кстовский – 80 подтвержденных случаев

Кулебакский – 110 подтвержденных случаев

Лукояновский – 9 подтвержденных случаев

Лысковский – 6 подтвержденных случаев

Навашинский – 24 подтвержденных случая

Павловский – 232 подтвержденных случая

Первомайский – 7 подтвержденных случаев

Перевозский – 2 подтвержденных случая

Пильнинский – 9 подтвержденных случаев

Починковский – 101 подтвержденный случай

Семеновский – 22 подтвержденных случая

Сергачский – 37 подтвержденных случаев

Сеченовский – 4 подтвержденных случая

Сокольский – 1 подтвержденный случай

Сосновский – 13 подтвержденных случаев

Спасский – 5 подтвержденных случаев

Тоншаевский – 5 подтвержденных случаев

Уренский – 7 подтвержденных случаев

Чкаловский – 6 подтвержденных случаев

Шарангский – 7 подтвержденных случаев

Шатковский – 10 подтвержденных случаев

Шахунский – 27 подтвержденных случаев

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее.