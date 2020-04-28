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Общество

Ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород начался в Чкаловском районе

05 мая 2020 16:11  [109] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород начался в Чкаловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работы проводятся в соответствии с соглашением, которое подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

В этом году в план ремонта включили 16 км межрегиональной трассы - с 279 по 263 км, до границы с Ивановской областью.

"В прошлом году, также по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", мы отремонтировали 6 км 350 м дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород в Чкаловском районе и 9 км 408 м - в Балахнинском. Сегодня продолжаем ремонт до границы Нижегородской и Ивановской областей. Эта дорога востребована у местных жителей и у водителей транзитного транспорта, приводим ее в нормативное состояние", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подрядчикам нужно отремонтировать два участка дороги в Чкаловском районе (протяженностью 16 и 3 км) и еще около 4,5 км - в Балахнинском районе.

На дороге предстоит отфрезеровать старое покрытие, уложить выравнивающий слой и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины щебнем. Ремонт проходит без полного перекрытия дороги: подрядчик организует реверсивное движение в районе участка, где ведутся работы. Финальным этапом станет нанесение разметки термопластиком, у которого выше гарантийный срок, чем у краски.

Напомним, что Глеб Никитин и Станислав Воскресенский подписали соглашение о взаимном сотрудничестве между регионами 3 июля 2019 года в рамках форума "Производительность 360", который прошел в Нижнем Новгороде. Соглашение предусматривает развитие экономических, социальных, культурных связей между регионами, а также внутреннего и въездного туризма. Важным условием для активизации таких связей является улучшение дорожной инфраструктуры.

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