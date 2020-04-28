Более 600 тысяч заявок подано на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн" Общество

Более 600 тысяч заявок было подано на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн" с начала регистрации. Об этом сообщает "Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России"".

Теперь принять участие в виртуальном шествии могут даже те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов – это поле можно оставить пустым. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры, как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти - необязательные для заполнения поля.

Все желающие рассказать о подвиге своих ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Также организаторы движения "Бессмертный полк" предлагают всем желающим 9 мая в 19:00, после Всероссийской Минуты молчания, выйти на балконы или выглянуть в окна с портретом своего семейного героя и вместе исполнить любимую россиянами песню "День Победы".

Принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/. Для уточнения всех нюансов работает горячая линия: 8-800-20-1945-0.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион окажет всю необходимую поддержку акции и призвал нижегородцев принять участие.

""Бессмертный полк" уже стал важнейшей частью Дня Победы, возможностью почтить память тех, кто сражался за Родину или трудился в тылу. Вместе с семьей я принимал участие в шествии "Бессмертного полка" в Нижнем Новгороде. Это совершенно особое чувство сопричастности к истории страны", - сказал он.

"Приглашаю всех нижегородцев принять участие в проекте Бессмертный полк - онлайн». Обязательно и сам присоединюсь к этой прекрасной инициативе", - добавил губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о переносе парада Победы и акции "Бессмертный полк" в связи с пандемией коронавируса. После того, как угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе Всенародное шествие "Бессмертного полка", состоятся.