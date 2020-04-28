"День Победы принесли нам все народы России и бывшего СССР, поэтому он один на всех", - Александр Фирстов Общество

Теле и радио ведущий Александр Фирстов, а также ведущий, организатор, радиоведущий, продюсер радио "Энерджи" и Comedy club в Нижнем Новгороде Алексей Фиников предложили принять участие в международной культурно-патриотической акции "Споем вместе "День Победы" на разных языках.

"В этом году мы не сможем выйти на улицы, площади и отметить вместе с родными и близкими этот праздник. Но даже оставаясь дома, мы можем почтить память наших героев", - рассказал Алексей Фиников.

"День Победы принесли нам все народы России и бывшего СССР, поэтому он один на всех", - добавил Александр Фирстов.

В преддверии праздника известные нижегородцы спели несколько строк из песни "День Победы". Это могут сделать и другие. Для этого 9 мая можно зайти на сайт pobeda-2020.ru.

Участники акции смогут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни, прислав его по ссылке и разместив в своих соцсетях. По итогам акции состоится конкурс на лучшие видеоролики.

Хэштег акции: #ГИМНПОБЕДЫ.