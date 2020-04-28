Первая весенняя гроза ожидается в Нижнем Новгороде в ночь с 5 на 6 мая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Гроза ожидается в Нижнем Новгороде в ночь с 5 на 6 мая.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, возможные грозовые явления будут сопровождаться небольшим дождем.

Температура воздуха при этом составит +14°...+16°, а атмосферное давление будет в пределах нормы.

Днем 6 мая синоптики прогнозируют сильный юго-восточный ветер с порывами до 14 м/с. Столбики градусников поднимутся до +21°.

Напомним, что всю предстоящую неделю нижегородцев ожидает очень теплая погода, но с небольшими дождями и грозами.