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Общество

Первая весенняя гроза ожидается в Нижнем Новгороде в ночь с 5 на 6 мая

05 мая 2020 23:19  [39] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Гроза ожидается в Нижнем Новгороде в ночь с 5 на 6 мая.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, возможные грозовые явления будут сопровождаться небольшим дождем.

Температура воздуха при этом составит +14°...+16°, а атмосферное давление будет в пределах нормы.

Днем 6 мая синоптики прогнозируют сильный юго-восточный ветер с порывами до 14 м/с. Столбики градусников поднимутся до +21°.

Напомним, что всю предстоящую неделю нижегородцев ожидает очень теплая погода, но с небольшими дождями и грозами.

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