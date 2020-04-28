Первая весенняя гроза ожидается в Нижнем Новгороде в ночь с 5 на 6 мая

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Гроза ожидается в Нижнем Новгороде в ночь с 5 на 6 мая.
Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, возможные грозовые явления будут сопровождаться небольшим дождем.
Температура воздуха при этом составит +14°...+16°, а атмосферное давление будет в пределах нормы.
Днем 6 мая синоптики прогнозируют сильный юго-восточный ветер с порывами до 14 м/с. Столбики градусников поднимутся до +21°.
Напомним, что всю предстоящую неделю нижегородцев ожидает очень теплая погода, но с небольшими дождями и грозами.
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