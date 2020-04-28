"Люди должны знать, быть уверенными в том, что государство всегда подставит им плечо", - Анатолий Козерадский Политика

Поправки в Конституцию предполагают четкую фиксацию социальных обязательств государства перед гражданами. Они позволят значительно расширить ряд социальных гарантий. В 75 статье законодательно предлагается закрепить ежегодную индексацию пенсий и социальных пособий, гарантировать обязательное социальное страхование и адресную социальную поддержку граждан.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Виктор Лунин считает, что когда будут приняты изменения в Конституции, индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат станет неизменной социальной гарантией, закрепленной в Основном законе страны.

"Люди должны знать, быть уверенными в том, что государство всегда подставит им плечо, поможет и защитит. В наше время это необходимо. Социальные блага должны быть доступны каждому жителю России", - прокомментировал изменения в Конституцию председатель правления Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая, председатель правления фонда "Нижегородский Кремль", председатель Законодательного собрания Нижегородской области I и II созывов Анатолий Козерадский.

Маргарита Банникова, региональный координатор федерального Партийного проекта "Крепкая семья", считает, что выбирая поправки в Конституцию, люди выбирают поддержку незащищенных слоев населения.

"Проект "Крепкая семья", который я курирую в Нижегородской области, направлен на информирование населения о демографической политике государства и последних указах президента России Владимира Путина. Мы ищем проблемные моменты, межведомственные проблемы, различного рода нестыковки, проводим мониторинг законодательства, прежде всего в части адресной помощи населению. В этом отношении предлагаемые поправки в Конституцию очень созвучны нашей работе. В частности, в обновленной Конституции гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Это очень правильно! Помощь нужно оказывать тем, кто в ней действительно нуждается. Голосуя за поправки, мы голосуем за социальные гарантии и поддержку незащищенных слоев населения", - продолжила Маргарита Банникова.

Комментируя введение поправок в Конституцию, касающихся адресной поддержки граждан, Ольга Щетинина, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, отметила, что они позволят изменять социальную политику не количеством социальных пособий, а реальной, адресной, помощью конкретным людям.

"К примеру, вывести семью из кризиса - это значительно тяжелее, чем просто выдать денежное пособие. Надо проанализировать ситуацию, понять, в какой поддержке более всего семья нуждается, найти возможности эту поддержку оказать, обязательно проконтролировать, чтобы помощь была действенной, и только потом уже считать, что роль государства выполнена. Адресность оказания социальной помощи - это очень важное дополнение в нашу Конституцию", - рассказала Ольга Щетинина.

Такое мнение разделяет Александр Цапин, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области по вопросам регионального законодательства.

"Нынешняя экономика во многом зависит от внешних факторов, поэтому как никогда сегодня важна социальная стабильность. Гарантии индексации выплат, в том числе пенсий, не реже раза в год совершенно необходимы. Я рад, что ушли от расплывчатой формулировки "регулярно". Понимаете, раз в десять лет — это тоже регулярно. Внесенный вариант — не реже одного раза в год — конкретный и понятный, дающий социальные гарантии", - рассказал Александр Цапин.

"В нашей стране более 40 млн пенсионеров. В поправках в Конституцию говорится не просто об индексации пенсий, а о ежегодной и обязательной индексации выплат. Это позволит гражданам, находящимся в уязвимом социальном положении, более уверенно смотреть в будущее", - депутат городской Думы Нижнего Новгорода Шамиль Аляутдинов.

Ряд экспертов отмечают, что поправки помогут закрепить социальный опыт, который наработан в стране.

"Мы очень сложно шли к выстраиванию системы помощи семьям, начиная с 90-х. И есть много работающих, хороших решений, социальных инструментов по поддержке семей. Конечно, эта социальная система должна развиваться и дальше. Но на данном этапе очень важно закрепить достигнутое в Основном документе государства", - заявил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.