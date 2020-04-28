Участники Великой Отечественной войны получили подарки от ПАО "ТНС энерго НН" Общество

Сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" поздравили участников Великой Отечественной войны — бывших сотрудников компании "Энергосбыт" — с наступающим Днем Победы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 28 по 30 апреля сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" посетили 17 ветеранов. Им вручили продуктовые корзины, цветы и денежные подарки.

"От всего коллектива ГК "ТНС энерго" поздравляю участников Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы. Хочу выразить благодарность и признательность всем нашим ветеранам за мирное небо над головой; за героическую смелость и трудолюбие всех, кто сражался за Отчизну в боях и трудился в тылу; за возможность жить и трудиться на своей Родине; за сохранение истории, культуры и традиций России. Хочу пожелать всем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет счастливой мирной жизни. Отмечу, что большинство наших ветеранов — труженики тыла", — отметил заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" – управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Олег Шавин.

Николай Александрович Виноградов родился в 1926 году, полжизни проработал в "Энергосбыте" — уже в послевоенные годы пришел на предприятие служить инженером-теплотехником. Благодаря его инициативе в "Нижегородской сбытовой компании" появились стенды – памятные очерки об истории горьковского "Энергосбыта" в годы войны, о том, как город обеспечивался электричеством.

"Были электрические сети, первой электростанцией была Государственная районная электрическая станция, были охлаждающие пруды и Игумновская ТЭЦ, — поделился воспоминаниями Николай Виноградов.

На встрече ветеран труда рассказал, что в Горьковской области из-за мощного производства военной продукции для фронта рост потребления электроэнергии уже осенью 1941 года вырос на 16 % по сравнению с 1940 годом. А генерирующие мощности оставались прежними: ГРЭС и Игумновская ТЭЦ, две блок-станции — Автозаводская ТЭЦ и маломощная станция Балахнинского ЦБК. В условиях недостатка мощности энергосистема работала с пониженной частотой в электросетях до 47 Гц.

Еще один ветеран труда, труженик тыла Токарева Ирина Дмитриевна, родившаяся в 1929 году, поделилась горькими воспоминаниями военных лет.

"Взрослые сутками работали, дома оставались старики и дети. Во время бомбардировок Горького мы не всегда успевали добежать до бомбоубежища, было очень страшно. Помню, бомбили почти каждый день в первый и второй год войны, часов в десять-одиннадцать прилетали немцы, кидали ракеты осветительные. Начинался обстрел. Бомбили Мызу, Автозавод, площадь Горького, садик Пушкина. Самое страшное воспоминание — это осколки. Красные, раскалённые. Но прилетали наши самолеты и отгоняли немцев. Горький бомбили до осени 1943 года", — вспоминает Ирина Токарева.

Кончилась война, Ирина Дмитриевна после школы поступила в юридический институт, одновременно работала в областном суде. Однажды ее пригласили работать в горьковский "Энергосбыт". Больше 20 лет до самой пенсии Ирина Дмитриевна Токарева трудилась в абонентском отделе "Энергосбыта", работу свою и дружный коллектив очень любила.

Ирине Дмитриевне Токаревой 92 года. Но и сейчас перед ней стоят картины прошлого, она помнит каждый день той страшной войны, всех своих одноклассников, соседей. Несмотря на пройденные испытания, глаза ее излучают свет и теплоту. И наша обязанность — помнить, какой ценой досталась Победа, отметили в "ТНС энерго НН".