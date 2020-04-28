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Общество

"Более 95 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области", - Глеб Никитин

06 мая 2020 10:33  [30] Общество

По данным на 6 мая, 95 623 человека прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что по абсолютному числу протестированных жителей Нижегородская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе.

Сейчас в регионе тесты на коронавирус исследуют специалисты лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД", Приволжский исследовательский медицинский университет, Приволжский окружной медицинский центр, Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер, ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) в Сарове, Нижегородская инфекционная клиническая больница №2 и ООО "АВК Мед".

Ранее Глеб Никитин заявил об увеличении объема тестирования для контроля за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

"По-прежнему на особом контроле состояние здоровья тех людей, которые относятся к группе риска: это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости", - пояснил губернатор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородцам начнут выдавать маски в крупных сетевых магазинах по итогам переговоров с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе: "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном".

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