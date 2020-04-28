"Благодаря совместной работе с Владимиром Пановым нам удалось решить ряд серьезнейших задач, связанных с транспортом", – Станислав Прокопович Политика

Председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович прокомментировал досрочное сложение полномочий Владимиром Пановым. Он покинул пост главы Нижнего Новгорода 6 мая этого года.

"Мне хочется поблагодарить Владимира Александровича Панова за совместную работу. За этот период нам удалось решить ряд серьезнейших задач. Мы доработали и приняли программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. При поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Нижний Новгород получил 300 новых автобусов – таких больших поставок не было уже очень давно. Наш электротранспорт стал на постоянной основе пополняется очень важным и нужным подвижным составом для нашего города", - считает Станислав Прокопович.

Как отметил Владимир Панов, при поддержке губернатора было приобретено и 300 новых автобусов большого класса вместимости, и проведен капитальный ремонт вагонов метро.

"В Нижнем появились московские трамваи, в скором времени частично обновится и троллейбусный парк. За два года реализации программы "Безопасные и качественные дороги" было отремонтировано дорог общей протяженностью более 90 км. В 2020 году будет отремонтировано еще 26. Проведен масштабный ямочный ремонт на почти тысяче участков дорог", – отметил Владимир Панов.

Напомним, Юрий Шалабаев назначен первым замглавы Нижнего Новгорода. Наталия Казачкова покинула этот пост 30 апреля 2020 года.