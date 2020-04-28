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Политика

"Прозрачный сбалансированный городской бюджет – это результат системной работы", – Марк Фельдман

06 мая 2020 11:52  [321] Политика

Председатель бюджетной комиссии Думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман поблагодарил Владимира Панова за совместную работу. Он покинул пост главы Нижнего Новгорода 6 мая этого года.

"Как глава бюджетной комиссии я хочу отметить: сегодня мы имеем прозрачный сбалансированный городской бюджет. Очень важно, что прекратились 15-летние бюджетные войны, когда непонимание между городом и областью приводило к серьезным финансовым разрывам. Мы впервые за современную историю должны выйти на профицитный бюджет по итогам этого года. Мы научились работать так, что финансовых разрывов по обременениям прошлых лет у нас на 1 января этого года практически не осталось. Это говорит о системной налаженной работе. Об этом свидетельствуют и высокие рейтинговые оценки, и реальная работа с живым сложным городским бюджетом", - сказал Марк Фельдман.

Владимир Панов отметил работу по стабилизации бюджета Нижнего Новгорода. По его словам, доходная часть выросла на 7 млрд рублей, собственные доходы города увеличились на 20%, сокращен дефицит бюджета, бюджет 2020 года впервые за 10 лет принят с профицитом.

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