Грозы вновь вероятны в Нижегородской области Общество

Грозы вновь вероятны в Нижегородской области. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 6 мая 2020 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы. Порывы юго-восточного ветра до вечера могут достигать 13-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что очень теплая погода с переменной облачностью прогнозируется в Нижегородской области на этой неделе.