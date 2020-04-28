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Общество

Грозы вновь вероятны в Нижегородской области

06 мая 2020 11:59  [87] Общество

Грозы вновь вероятны в Нижегородской области. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 6 мая 2020 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы. Порывы юго-восточного ветра до вечера могут достигать 13-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что очень теплая погода с переменной облачностью прогнозируется в Нижегородской области на этой неделе.

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