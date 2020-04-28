Нижегородские полицейские составили протокол за фейк

На одной из страниц соцсети полицейские выявили пост с недостоверными сведениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 6 мая 2020 года.
В отделе № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду установили, что нижегородец 1995 года рождения опубликовал пост со сведениями по ситуации с коронавирусной инфекцией, не соответствующими действительности. На автора был составлен протокол об административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ. Штраф может составить от 30 до 100 тысяч рублей.
В настоящее время фейковая информация удалена. Материалы дела об административном правонарушении переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Напомним, сообщения о массовом отключении холодной воды в Нижнем Новгороде в апреле этого года оказались фейками.
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