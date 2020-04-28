Последние новости рубрики Общество
06 мая 2020 12:29  [33] "428 жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса", - Глеб Никитин
06 мая 2020 12:17  [55] Нижегородские полицейские составили протокол за фейк
06 мая 2020 11:59  [70] Грозы вновь вероятны в Нижегородской области
06 мая 2020 11:14  [87] "Споем вместе всенародно любимую песню", - Майя Балашова
06 мая 2020 11:07  [714] Всего 3298: еще 272 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области
06 мая 2020 10:44  [552] Новые протоколы о нарушении режима самоизоляции составлены в Нижегородской области
06 мая 2020 10:33  [171] "Более 95 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области", - Глеб Никитин
06 мая 2020 10:19  [94] Участники Великой Отечественной войны получили подарки от ПАО "ТНС энерго НН"
06 мая 2020 10:00  [184] Отопительный сезон в Нижегородской области планируется завершить 7 мая
06 мая 2020 09:23  [130] "День Победы принесли нам все народы России и бывшего СССР, поэтому он один на всех", - Александр Фирстов
Общество

Нижегородские полицейские составили протокол за фейк

06 мая 2020 12:17  [55] Общество

На одной из страниц соцсети полицейские выявили пост с недостоверными сведениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 6 мая 2020 года.

В отделе № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду установили, что нижегородец 1995 года рождения опубликовал пост со сведениями по ситуации с коронавирусной инфекцией, не соответствующими действительности. На автора был составлен протокол об административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ. Штраф может составить от 30 до 100 тысяч рублей.

В настоящее время фейковая информация удалена. Материалы дела об административном правонарушении переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Напомним, сообщения о массовом отключении холодной воды в Нижнем Новгороде в апреле этого года оказались фейками.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph