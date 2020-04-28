"428 жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса", - Глеб Никитин Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

По данным на 6 мая, 428 нижегородцев, заразившихся коронавирусом, выздоровели. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Таким образом, всего выявлено 3 298 случаев заражения, из них 428 человек выздоровели и выписаны, 16 человек умерли.

По его словам, из 3 298 заболевших почти половина проходят лечение амбулаторно (1 489 человек), то есть, заболевание протекает у них в легкой форме или бессимптомно.

"Выявлять таких заболевших нам помогает увеличение количества тестирований на коронавирус. На сегодня специалисты обследовали уже 95 623 жителей области – это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе", - добавил глава региона.