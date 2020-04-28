Житель Краснобаковского района подозревается в убийстве из огнестрельного оружия Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Краснобаковском районе Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 6 мая 2020 года. Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего гражданина по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 4 мая этого года в пос. Шеманиха Краснобаковского района мужчина выстрелил из охотничьего ружья марки "ИЖ" в односельчанина. От полученного ранения 29-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Он не отрицает свою причастность к гибели потерпевшего.

Предварительно, конфликт между фигурантами произошел из-за того, что подозреваемый находился на улице с огнестрельным оружием.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в разбойном нападении и убийстве пенсионерки в Навашинском районе пойдет под суд.