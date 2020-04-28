Последние новости рубрики Происшествия
06 мая 2020 12:49  [43] Житель Краснобаковского района подозревается в убийстве из огнестрельного оружия
04 мая 2020 12:16  [461] Водитель Peugeot погиб в ДТП в Нижнем Новгороде
03 мая 2020 15:00  [542] Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в Арзамасе
03 мая 2020 14:15  [383] Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере на Бору
02 мая 2020 14:37  [1028] Двое нижегородцев погибли и двое пострадали в результате въезда автомобилей в заборы и световые опоры
30 апреля 2020 13:56  [953] Арестован экс-директор казначейства нижегородского банка
30 апреля 2020 13:33  [341] Двое жителей Ковернинского района пойдут под суд из-за драки в закрытом ресторане
29 апреля 2020 19:20  [2703] Начальника УГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым
29 апреля 2020 18:14  [414] Жители Башкортостана подозреваются в краже крупной суммы из банкомата в Кстове
29 апреля 2020 14:03  [4427] Реаниматолог ЦРБ на Бору пойдет под суд
Происшествия

Житель Краснобаковского района подозревается в убийстве из огнестрельного оружия

06 мая 2020 12:49  [43] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Краснобаковском районе Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 6 мая 2020 года. Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего гражданина по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 4 мая этого года в пос. Шеманиха Краснобаковского района мужчина выстрелил из охотничьего ружья марки "ИЖ" в односельчанина. От полученного ранения 29-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Он не отрицает свою причастность к гибели потерпевшего.

Предварительно, конфликт между фигурантами произошел из-за того, что подозреваемый находился на улице с огнестрельным оружием.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в разбойном нападении и убийстве пенсионерки в Навашинском районе пойдет под суд.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph