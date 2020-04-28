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Где купить кондиционеры в Бишкеке с установкой

06 мая 2020 12:59  [61]

Компания Konder предлагает кондиционеры разных производителей в Бишкеке. А также сопутствующие услуги. На ее сайте http://konder.kg/ можно узнать об этом более подробно. Компания предлагает кондиционеры известных производителей по выгодным ценам. Это сертифицированные устройства с высокой эксплуатационной надежностью. Они практичны в использовании и отличаются высокими качественными и техническими характеристиками.

Основные предложения

Кондиционеры Chigo. Это бюджетные решения. Основными достоинствами техники бренда являются высокая функциональность и надежность.

Кондиционеры Almacom. Это современное оборудование. Технику производителя отличает наличие инновационных технологий американских, японских и итальянских разработчиков.

Кондиционеры AUX. Это экономичная техника по выгодной стоимости. Устройства бренда отличаются простотой управления, эффективность в поддержании оптимального микроклимата в помещении.

У компании можно приобрести разные модели этих производителей. Ее консультанты помогут с выбором оптимального решения. В наличии сплит-системы и кондиционеры колонного типа.

Услуги

  • Ремонт кондиционеров.
  • Профилактика неисправностей, сервисное обслуживание.
  • Заправка кондиционеров.
  • Установка техники.

Кондиционеры, как и любые другие устройства, подвержены поломкам. Компания предлагает профилактические, диагностические и ремонтные работы. Они помогут привести технику в функциональное состояние или предотвратить возможные неисправности. Работы выполняют квалифицированные специалисты с опытом осуществления ремонта сложной техники.

В кондиционерах используется фреон, который имеет тенденцию заканчиваться. Его нехватку нужно восполнять. Как правило, заправка кондиционера выполняется раз в два года. Нехватка фреона может привести к поломке устройства. Чтобы избежать этого стоит поручить заправку квалифицированным мастерам компании.

Компания также занимается установкой кондиционеров с доставкой на объект заказчика. Она гарантирует качество монтажных и других видов работ.

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