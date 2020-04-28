Участники и инвалиды Великой Отечественной войны несколько месяцев не будут платить за электроэнергию Общество

В честь знаменательной даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — ПАО "ТНС энерго НН" подготовил подарок ветеранам ВОВ – оплату электроэнергии в размере 1 тысячи рублей. Компания присоединилась к региональной акции "Спасибо за Победу".

Речь идет о клиентах гарантирующего поставщика — участниках и инвалидах ВОВ, состоящих с компанией в договорных отношениях или прописанных по адресу лицевого счета клиента компании, а также об участниках и инвалидах ВОВ, которые платят за электроэнергию в свою управляющую компанию, находящуюся в зоне деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО "ТНС энерго НН".

У клиентов "ТНС энерго НН" сумма 1 тысяча рублей будет отражена в апрельской квитанции за услуги энергоснабжения в качестве оплаты. Клиенты управляющих компаний увидят подарок в квитанциях за май 2020 года.

Все участники и инвалиды ВОВ Нижегородской области – 1212 ветеранов – с учетом среднемесячного потребления смогут несколько месяцев не платить за электроэнергию.

"Мы рады, что можем отблагодарить наше старшее поколение — уважаемых нижегородцев, ковавших Победу на фронте и в тылу. Мы поздравляем не только своих клиентов, но и тех, кто не состоит с нами в договорных отношениях, но проживает в Нижегородской области", - сказал заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго", управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Олег Шавин.

В региональной акции "Спасибо за Победу" принимают участие все ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании и ТСЖ Нижегородской области. Каждая ресурсоснабжающая организация начислит ветеранам деньги в счет оплаты за свой ресурс. Изменения в строчках за тепло, горячую и холодную воду, а также водоотведение, газо- и электроснабжение ветераны смогут увидеть в апрельских или майских квитанциях.