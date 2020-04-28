Последние новости рубрики Общество
06 мая 2020 14:53  [21] "Благодаря тестам мы выявляем и тех людей, у которых болезнь протекает бессимптомно", - Николай Карякин
06 мая 2020 14:43  [48] Более 90 нижегородцев вернулись в Россию из-за рубежа
06 мая 2020 14:33  [52] Нижегородский филиал "Т Плюс" завершает отопительный сезон
06 мая 2020 14:21  [66] Благоустройство вокруг Кабацкого озера началось в Богородске
06 мая 2020 13:26  [298] Почтальоны из Нижегородской области обратились в суд
06 мая 2020 13:15  [103] Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в онлайн-акциях к 75-летию Великой Победы
06 мая 2020 13:08  [105] Участники и инвалиды Великой Отечественной войны несколько месяцев не будут платить за электроэнергию
06 мая 2020 13:03  [334] Коронавирус выявлен в 47 районах Нижегородской области
06 мая 2020 12:29  [181] "428 жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса", - Глеб Никитин
06 мая 2020 12:17  [140] Нижегородские полицейские составили протокол за фейк
Общество

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны несколько месяцев не будут платить за электроэнергию

06 мая 2020 13:08  [105] Общество

В честь знаменательной даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — ПАО "ТНС энерго НН" подготовил подарок ветеранам ВОВ – оплату электроэнергии в размере 1 тысячи рублей. Компания присоединилась к региональной акции "Спасибо за Победу".

Речь идет о клиентах гарантирующего поставщика — участниках и инвалидах ВОВ, состоящих с компанией в договорных отношениях или прописанных по адресу лицевого счета клиента компании, а также об участниках и инвалидах ВОВ, которые платят за электроэнергию в свою управляющую компанию, находящуюся в зоне деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО "ТНС энерго НН".

У клиентов "ТНС энерго НН" сумма 1 тысяча рублей будет отражена в апрельской квитанции за услуги энергоснабжения в качестве оплаты. Клиенты управляющих компаний увидят подарок в квитанциях за май 2020 года.

Все участники и инвалиды ВОВ Нижегородской области – 1212 ветеранов – с учетом среднемесячного потребления смогут несколько месяцев не платить за электроэнергию.

"Мы рады, что можем отблагодарить наше старшее поколение — уважаемых нижегородцев, ковавших Победу на фронте и в тылу. Мы поздравляем не только своих клиентов, но и тех, кто не состоит с нами в договорных отношениях, но проживает в Нижегородской области", - сказал заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго", управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Олег Шавин.

В региональной акции "Спасибо за Победу" принимают участие все ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании и ТСЖ Нижегородской области. Каждая ресурсоснабжающая организация начислит ветеранам деньги в счет оплаты за свой ресурс. Изменения в строчках за тепло, горячую и холодную воду, а также водоотведение, газо- и электроснабжение ветераны смогут увидеть в апрельских или майских квитанциях.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph