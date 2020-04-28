Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в онлайн-акциях к 75-летию Великой Победы Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в онлайн-акциях, посвященных 75-летию Великой Победы

"Президент России Владимир Путин сказал, что День Победы мы должны отметить несмотря ни на что, но сделать это нужно, соблюдая требования безопасности и режим самоизоляции. Значит, праздник мы будем встречать дома - с детьми, близкими, в узком семейном кругу. И одновременно - всей страной, с помощью интернета", - сказал губернатор Нижегородской области.

Как отметил Глеб Никитин, главной акцией станет "Бессмертный полк России".

"На сайте polkrf.ru загрузите фотографии своих фронтовиков. 9 Мая на всех экранах страны появятся портреты ваших героев, которые увидит вся Россия. В годы войны на фронт ушли более 880 000 тысяч горьковчан, треть из них не вернулись домой. Десятки тысяч людей трудились на заводах и в полях. Очень хочется, чтобы наш регион был как можно шире представлен в общероссийском движении. Здорово, если участие в акции примут целые семьи. Это лучший урок истории для юных нижегородцев", - отметил глава региона.

Еще одна акция - "Сад памяти". В память о 27 миллионах погибших планируется высадка 27 миллионов деревьев. Поддержать ее можно, посадив дерево во дворе своего дома или на дачном участке, и разместить фотографию в социальных сетях с хештегом #садпамятидома.

Кроме того, нижегородцы могут присоединиться к инициативе "Окна Победы": вместе со своими детьми оформить окно квартиры или дома рисунком о Победе и словами благодарности героям, а затем выложить фото в соцсети с хештегом #ОКНАПОБЕДЫ.

Марафон чтения военных стихов "Литература Победы", акции для детей "Наследники Победы" и "Мирные окна" тоже пройдут в режиме онлайн.

"Если вы хотите поблагодарить ветеранов лично, запишите видеообращение и присоединитесь к акции "Мы все равно скажем спасибо". Но главное – берегите себя и своих близких! Этой весной нам нужна еще одна победа", - подчеркнул Глеб Никитин.

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