"У Владимира Панова получилось выстроить конструктивный диалог со всеми органами власти", - Юрий Лебедев Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев поблагодарил Владимира Панова за работу и пожелал успехов на новом поприще. Владимир Панов покинул пост главы Нижнего Новгорода 6 мая этого года.

"Владимир Панов - наш земляк, человек, который прекрасно знает Нижний Новгород. И чуть более двух лет назад, когда он согласился стать главой нашего города, меня это порадовало. Его переход из Государственной Думы на муниципальную службу – это своего рода свидетельство нашего, нижегородского патриотизма, преданности родной земле. Ситуация в Нижнем Новгороде тогда была непростой, нам нужен был глава, который хорошо знал бы положение дел в областном центре, сумел бы выстроить конструктивный диалог со всеми органами власти. И у Владимира Александровича это получилось", - отметил Юрий Лебедев.

"Оценку его труда поставят жители нашего города. Но мне очень нравилось, что он регулярно встречался с нижегородцами на больших площадках: поверьте, это не просто - собрать значительное число людей вместе, всех выслушать, вникнуть в проблемы, постараться помочь и эффективно решать вопросы различного уровня сложности. Он - человек, которого отличают обязательность, спокойствие и выдержка. С ним всегда приятно сотрудничать. Мы многие вопросы решали на уровне Законодательного собрания, совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Это была отличная командная работа", - резюмировал Юрий Лебедев.

Напомним, Юрий Шалабаев назначен первым замглавы Нижнего Новгорода. Наталия Казачкова покинула этот пост 30 апреля 2020 года.