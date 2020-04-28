Глеб Никитин вручил Владимиру Панову благодарность Губернатора и Правительства Нижегородской области Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил теперь уже экс-главе города Владимиру Панову благодарность Губернатора и Правительства Нижегородской области за работу на посту главы города. Рабочая встреча прошла 6 мая 2020 года в Нижегородском кремле.

Владимир Панов покинул этот пост 6 мая. Глеб Никитин и Владимир Панов подвели итоги развития Нижнего Новгорода за последние два с половиной года и обсудили планы на будущее.

"Период нашей совместной работы был очень продуктивен, и, конечно, в это непростое время было бы важно продолжать действовать вместе. Но, несмотря на коронавирус, жизнь продолжается, задач у страны огромное количество, и нельзя ограничиваться только локальными решениями. Сейчас перед вами стоит глобальный геополитический вызов, связанный с освоением Арктики. Считаю, что вы, безусловно, заслужили шанс на расширение горизонтов. При этом у нас обязательно останутся совместные темы, связанные с развитием города и области", - сказал Глеб Никитин.

"Я уже сказал на заседании Городской думы, что мы вместе "пуд соли съели". Действительно, 2018 год был очень непростым, и тот успех, которого мы достигли, стал результатом нашей совместной работы. Доверие является ключевым элементом нашего взаимодействия. Мы вместе готовили проекты к 800-летию Нижнего Новгорода, определив эту дату как возможность увидеть будущий облик города. Уверен, что эти планы удастся реализовать", - отметил губернатор Нижегородской области.

Владимир Панов поблагодарил Глеба Никитина за возможность работать в команде губернатора.

"Отдельно хочу поблагодарить за поддержку всех предложений, которые были инициированы, потому что задач было очень много, а ваша принципиальная позиция и поддержка помогла справиться с большинством из них: Чемпионат мира и реформа общественного транспорта, благоустройство города и ремонт дорог, строительство социальных объектов. Для меня была большая честь служить родному городу и нижегородцам", – заявил Владимир Панов.