Более 90 нижегородцев вернулись в Россию из-за рубежа Общество

Фото: правительство Нижегородской области

94 нижегородца вернулись из-за рубежа спецрейсами за последнюю неделю, с 28 апреля по 6 мая. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

В частности, 4 мая в Россию прибыли 12 нижегородцев из Денпасара (Индонезия), один - из Берлина. Вчера в страну вернулись 3 человека из Вьетнама и 6 - из Турции. Кроме того, накануне в Шереметьево приземлился самолет из Лос-Анджелеса (США) с 9 нижегородцами на борту.

7 мая ожидается специальный авиарейс в Россию из Японии, на который зарегистрировались еще 8 нижегородцев.

Как сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, с даты закрытия границ Российской Федерации, то есть с 27 марта, на территорию страны вернулось более 2,2 тысяч жителей Нижегородской области.

А в ходе специальных вывозных рейсов, организованных оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, с 15 апреля по 6 мая на территорию региона были возвращены 239 нижегородцев, в том числе за последние десять дней – 94 человека, которых вывезли из Великобритании, Вьетнама, Германии, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, Мальдивской Республики, США, Таиланда, Узбекистана, Шри-Ланки.

Во всех случаях, когда пассажиры прибывали авиарейсами в аэропорты других регионов, были организованы трансферы до Нижнего Новгорода.

Напомним, что вопрос о возвращении наших земляков находится под контролем губернатора и правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 7 нижегородцев вернулись в Россию из США, 17 - из Бангкока (Таиланд) и Дубая (ОАЭ), 30 - из Индии и 34 – из Индонезии.