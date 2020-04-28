Последние новости рубрики Общество
06 мая 2020 14:53  [40] "Благодаря тестам мы выявляем и тех людей, у которых болезнь протекает бессимптомно", - Николай Карякин
06 мая 2020 14:43  [82] Более 90 нижегородцев вернулись в Россию из-за рубежа
06 мая 2020 14:33  [55] Нижегородский филиал "Т Плюс" завершает отопительный сезон
06 мая 2020 14:21  [69] Благоустройство вокруг Кабацкого озера началось в Богородске
06 мая 2020 13:26  [299] Почтальоны из Нижегородской области обратились в суд
06 мая 2020 13:15  [105] Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в онлайн-акциях к 75-летию Великой Победы
06 мая 2020 13:08  [107] Участники и инвалиды Великой Отечественной войны несколько месяцев не будут платить за электроэнергию
06 мая 2020 13:03  [351] Коронавирус выявлен в 47 районах Нижегородской области
06 мая 2020 12:29  [185] "428 жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса", - Глеб Никитин
06 мая 2020 12:17  [141] Нижегородские полицейские составили протокол за фейк
Общество

Более 90 нижегородцев вернулись в Россию из-за рубежа

06 мая 2020 14:43  [82] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

94 нижегородца вернулись из-за рубежа спецрейсами за последнюю неделю, с 28 апреля по 6 мая. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

В частности, 4 мая в Россию прибыли 12 нижегородцев из Денпасара (Индонезия), один - из Берлина. Вчера в страну вернулись 3 человека из Вьетнама и 6 - из Турции. Кроме того, накануне в Шереметьево приземлился самолет из Лос-Анджелеса (США) с 9 нижегородцами на борту.

7 мая ожидается специальный авиарейс в Россию из Японии, на который зарегистрировались еще 8 нижегородцев.

Как сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, с даты закрытия границ Российской Федерации, то есть с 27 марта, на территорию страны вернулось более 2,2 тысяч жителей Нижегородской области.

А в ходе специальных вывозных рейсов, организованных оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, с 15 апреля по 6 мая на территорию региона были возвращены 239 нижегородцев, в том числе за последние десять дней – 94 человека, которых вывезли из Великобритании, Вьетнама, Германии, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, Мальдивской Республики, США, Таиланда, Узбекистана, Шри-Ланки.

Во всех случаях, когда пассажиры прибывали авиарейсами в аэропорты других регионов, были организованы трансферы до Нижнего Новгорода.

Напомним, что вопрос о возвращении наших земляков находится под контролем губернатора и правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 7 нижегородцев вернулись в Россию из США, 17 - из Бангкока (Таиланд) и Дубая (ОАЭ), 30 - из Индии и 34 – из Индонезии.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph