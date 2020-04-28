"Благодаря тестам мы выявляем и тех людей, у которых болезнь протекает бессимптомно", - Николай Карякин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Увеличение количества исследований на коронавирус в Нижегородской области – обнадеживающий фактор: благодаря тестам мы выявляем и тех людей, у которых болезнь протекает бессимптомно", - рассказал ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.

"Все выявленные бессимптомные пациенты находятся на карантине и проходят амбулаторное лечение под постоянным контролем медиков. Конечно, несмотря на большое количество проводимых тестов, вокруг нас все еще остается неопределенное число бессимптомных инфицированных - тех, кто не знают, что больны, и являются угрозой для окружающих. В этой связи хотелось бы еще раз напомнить о том, как важно соблюдать меры предосторожности при контакте с посторонними, причем, как для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, так и для того, чтобы не допустить распространения вируса в случае, если вы являетесь его носителем", - подчеркнул он.

Лаборатория ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России проводит тестирование на коронавирус с 8 апреля 2020 года и на сегодняшний уже организовала более 22 тысяч тестов – это 23% от их общего количества в регионе. Сотрудники лаборатории трудятся в две смены, по 12 часов, делая за последние две недели в среднем по 910 тестов в сутки.

"Это колоссальный объем работы для лаборатории, изначальная мощность которой - 450 исследований в день", - отметил Николай Карякин.

По данным лаборатории ПИМУ, количество положительных тестов на коронавирус составляет около 15% от общего числа проведенных исследований. На протяжении первых трех недель работы лаборатория была единственной, обслуживающей районы Нижегородской области по тестированию на COVID-19. С резким ростом заболеваемости в муниципальных районах в последнее время значительно увеличилось количество производимых тестов, и теперь на районы области работают еще две лаборатории в областных медицинских организациях.

Николай Карякин добавил, что сейчас нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем, знать, каковы симптомы новой коронавирусной инфекции, и при их появлении своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

"От нашей ответственности зависит, как скоро ситуация позволит руководству региона снять карантинные ограничения и вернуть нас к привычной жизни", - заключил ректор ПИМУ.

По состоянию на 6 мая 2020 года, всего выявлено 3 298 случаев заражения, из них 428 человек выздоровели и выписаны, 16 человек умерли.