Глеб Никитин провел рабочую встречу с Юрием Шалабаевым Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Нижегородском кремле провел рабочую встречу с Юрием Шалабаевым 6 мая 2020 года. Они обсудили первоочередные задачи по развитию города.

Напомним, Владимир Панов покинул пост главы Нижнего Новгорода 6 мая.

Юрий Шалабаев 6 мая назначен первым заместителем главы, а теперь исполняющим обязанности главы города.

"Только что состоялось заседание Городской думы, где была принята отставка Владимира Александровича Панова. Считаю, что прошедший период был непростым, но очень продуктивным. Новому главе города предстоит развить все положительные результаты, которые были достигнуты, а также придать новое качество работе администрации. Должна быть обеспечена преемственность", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, главная задача сейчас – обеспечить поддержку граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Региональные меры поддержки предполагают помощь по целому ряду направлений, в частности, предусмотрено субсидирование коммунальных услуг предпринимателям и затрат на оплату труда работникам. Помимо отсрочки, мы хотим субсидировать арендную плату. Все это делается через муниципалитеты. Очень важно, чтобы предприятия Нижнего Новгорода, которые сейчас испытывают проблемы, получали помощь быстро и без бюрократии. Действие этого механизма я прошу обеспечить в первую очередь", - подчеркнул Глеб Никитин.

Второе важное направление работы руководства города - это стратегия развития.

"Впереди 800-летие Нижнего Новгорода. Все те задачи, которые мы перед собой поставили, к этому моменту нужно решить. В приоритете для вас должны быть благоустройство и облик города. Необходимо как можно больше общаться с жителями и получать от них информацию о том, где и какие проблемы не решаются. Это прежде всего касается жилищно-коммунального хозяйства и состояния жилого фонда, программы расселения аварийного жилья. Сконцентрируйтесь на том, чтобы город выглядел достойно", - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, за минувшие 2,5 года в Нижнем Новгороде была значительно расширена география программы благоустройства.

"Сейчас в нее входит 30 объектов, в том числе удаленных от центра. К 800-летию нам нужно еще больше нарастить объемы этой работы, а также приводить в порядок фасады. При этом мы не должны строить "потемкинскую деревню". Нужно воспринимать празднование 800-летия как старт преобразований, который позволит нам заложить основу для будущих поколений. Вам необходимо подготовить программу, с которой вы будете принимать участие в конкурсе на должность главы города, заложив в нее свое видение перспектив развития Нижнего Новгорода", - сказал губернатор Нижегородской области Юрию Шалабаеву.

Фото: Александр Воложанин

Юрий Шалабаев поблагодарил Глеба Никитина, пообещав приложить все усилия к тому, чтобы выполнить поставленные задачи.

"В соответствии с вашим поручением мы уже плотно работаем с областными структурами прежде всего в части поддержки отраслей экономики, пострадавших в связи с коронавирусом. Безусловно, продолжается масштабная деятельность, связанная с подготовкой города к празднованию 800-летия. Задача поставлена значительно шире и масштабнее, чем просто подготовка и реализация программы создания комфортной городской среды. Естественно, без компетенций региональных органов исполнительной власти и без финансовой материальной составляющей город сам бы не смог осилить эти объемы. Поэтому работаем совместно. Несмотря на все сложности, вызванные коронавирусной инфекцией и бюджетными ограничениями, мы понимаем, что задачи никто не снимал, мы будем их выполнять", – заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, Глеб Никитин вручил Владимиру Панову благодарность Губернатора и Правительства Нижегородской области.