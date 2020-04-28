"Владимир Панов за время своей работы в мэрии запомнился изменением концепции взаимодействия с жителями", - Сергей Судьин Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Доктор социологических наук Сергей Судьин прокомментировал переход Владимира Панова на работу в федеральные органы власти.

"Владимир Панов за время своей работы в мэрии запомнился мне в первую очередь изменением концепции взаимодействия с жителями: если раньше городские власти самостоятельно выбирали проекты, которые будут реализовываться в Нижнем Новгороде, то при Панове буквально с первых дней оформился совершенно другой подход. Мэр пошёл "в люди", стал встречаться с активами районов, с жителями и уже у них выяснял, какие проблемы должны быть решены в первую очередь. Панов не побоялся взять на себя немалую ответственность, принимая решение ежемесячно встречаться с нижегородцами. Я присутствовал на нескольких встречах, это было очень интересно, свежо, оригинально и… нервно. Не могу не отметить накала страстей на этих встречах и достоинства, с которым его выдерживал мэр. Люди не стеснялись задавать вопросы и верили в возможность их решения", - напомнил Сергей Судьин.

"И то, что сейчас Панов переходит на должность, которая предполагает и работу в госкорпорации, и в федеральном правительстве, безусловно, свидетельствует о высокой оценке его деятельности на посту мэра Нижнего Новгорода, это некая уверенность в том, что человек справится. В его анамнезе – микс из предпринимательских компетенций и опыта работы на различных государственных должностях. Все это сформировало управленческий опыт, который не должен пропасть даром… Важно помнить, однако, что это назначение – своеобразный аванс, который предстоит очень серьёзно и долго отрабатывать", - добавил Сергей Судьин.