"За последние два года Нижний стал комфортнее и уютнее для своих жителей", - Дмитрий Сватковский Политика

Фото: пресс-служба депутата

Депутат Государственной Думы Дмитрий Сватковский прокомментировал переход Владимира Панова на работу в федеральные органы власти.

"Мы знакомы с Владимиром Пановым на протяжении многих лет, когда он был депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода, а затем депутатом Государственной Думы по одномандатному округу №129, который в настоящее время я представляю. Знаю, что он сделал немало для юго-восточных районов области в тот момент. Владимир Панов пришел к руководству городом в важнейший для Нижнего Новгорода период финальной подготовки к чемпионату мира по футболу. Требовалось оперативное включение в ситуацию, системная и последовательная, а, самое главное, командная работа. По итогам турнира наш город получил самые высокие оценки, в чем большая заслуга Владимира Александровича. Да и в целом за последние два года, на мой взгляд, Нижний стал комфортнее и уютнее для своих жителей", - считает Дмитрий Сватковский.



"Всегда и на всех участках работы Владимир Панов профессионален, принципиален, стремится отстоять свою позицию и руководствуется желанием сделать Нижний Новгород лучше и краше. При этом знаю его не только как профессионала, но и порядочного человека, хорошего семьянина. Уверен, что на новом поприще, на новых направлениях он проявит себя ярко, его знания и опыт будут высоко востребованы", - резюмировал Дмитрий Сватковский.



По словам главы города, одним из главных вызовов стала подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу.

"Город стремительно менялся на наших глазах! Благодаря личному участию губернатора была достроена станция метро и открыта Нижне-Волжская набережная. Мы с вами провели масштабную уборку и благоустройство города, ремонтировали фасады, ремонтировали дороги, обеспечили общественный порядок и показали настоящее нижегородское гостеприимство", - рассказал Владимир Панов.